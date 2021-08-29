《第六感2》李相烨与 Jessi 的爱情线连本人父母也有关注，Jessi妈妈狂赞：真的是太有趣了～

李相烨 和 Jessi 的互动模式，被 Jessi 妈妈一眼看透了。

tvN 热门推理综艺《第六感2》中，猜出节目组准备的真假项目一直都非常受到欢迎，此外，成员之间的互动和火花，也是节目的一大看点。

本周五（8/27）播出的节目里，一开场就话题满满，美珠偶然捡到了 Jessi 乱放的手机，李相烨直接对她说：「给我吧！不要弄丢了」Jessi也很顺手的放入李相烨的包包之中。



刘在锡看到，忍不住说：「你这样真的很像男朋友耶。」两人的互动真的是太熟太自然啦～！



Jessi还对吴娜拉说：「你的不能放进来，（李相烨的包包）只能放我的东西。」占有欲极强～，有够甜蜜的。



刘在锡提问道：「你们的父母应该有看到吧！被凑成一对，有没有说什么？」李相烨点点头表示的确有在关注。



Jessi回应：「我妈很开心。」、「她看我和相烨哥，觉得很有趣，还说我们很好笑。」



「她看相烨一直不理我，好像觉得很有趣。」本以为是关注两人有没有机会在一起，结果是女儿被无视，妈妈觉得很有趣，让人意想不到的反应。



刘在锡也曾说过万万没想到这个节目居然能产生爱情线，节目组也打上字幕，期待两人的恋情，后势看涨，大家觉得如何呢？



▼官方剪辑，从第一季Jessi叫错李相烨名字，到现在的形影不离～！XD



*图：《第六感2》@friDay影音

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻