【有雷】《The Penthouse 3》朱丹泰終於受到懲罰，網友：「不會還有反轉吧」（EP.12）

【劇透】《The Penthouse 3》在27日播出第12集，全國收視為18.4％、首都圈為17.5%，瞬間最高收視率20.5%。

沈秀蓮（李智雅 飾）聽到朱丹泰（嚴基俊 飾）從精神病院逃出的消息後，悲壯地表示：「如果我和朱丹泰之中，必須死一個人才能結束這場遊戲，我不會逃避的。 朱丹泰按照沈秀蓮的預想向兒子朱錫勳（金永大 飾）求助，朱錫勳用謊言避開朱丹泰的懷疑，並表示會幫忙準備假護照和船。朱丹泰最後回到韓國，但...最後他跳入大海偷偷逃出。



沈秀蓮也因此開始新的計劃，預感到朱丹泰會回到 Hera Palace 的沈秀蓮，開始購買 Hera Palace 的所有房子。爲了把朱丹泰叫到 Hera Palace ，她決定和羅根李（朴殷碩 飾）在那舉行訂婚儀式。期間，從趙秘書（金東圭 飾）那得知沈秀蓮和羅根李訂婚消息的朱丹泰憤怒地指示準備炸彈。



喬裝成清潔工潛入 Hera Palace 的朱丹泰到處安置炸彈，利用從趙秘書那收到的萬能鑰匙到達頂樓後，在那裡發現沈秀蓮和羅根李。舉行訂婚儀式的過程中，沈秀蓮接到朱丹泰的電話：「現在馬上來頂樓，如果無視我的我，我可能會把整座 Hera Palace 炸飛，我在各處都安裝了炸彈。」而羅根李、姜瑪莉（申恩慶 飾）、孩子們也急忙疏散居民。



終於在頂樓見到朱丹泰，沈秀蓮用毫不動搖的眼神呵斥：「我終於可以親手殺了你。」然後用槍對準笑得卑劣的朱丹泰。但是...朱丹泰馬上舉起炸彈遙控器說：「我說過放肆就會死吧！像你前夫那樣，像閔雪雅那樣，像吳允熙那樣！」沈秀蓮毫不動搖地向朱丹泰的一側肩膀開槍後喊：「這是替因為你無辜死去的無辜之人開的。」接著向另一側肩膀也發射了子彈。



原以爲已經死了的朱丹泰睜開眼睛後，用尖銳的雕刻砍掉沈秀蓮的腿。接著兩人展開了激烈的身體對抗，最終手握炸彈遙控器的朱丹泰說：「沈秀蓮，一起走吧！去地獄。」的瞬間，沈秀蓮向朱丹泰頭部開槍。朱丹泰立即按下了炸彈遙控器按鈕，墜落到頂樓外並掉到噴水池，迎來令人震驚的結局，而 Hera Palace 也倒塌。



這結尾也在網路上引發熱議，不少網友也表示：「朱丹泰逃脫記太厲害了」、「趙祕書太可憐了ㅜㅜ幫了到最後」、「朱丹泰像小丑一樣笑，真的讓人毛骨悚然... 結果在如此執著的 Hera Palace...走好」、「希望沈秀蓮能活著」等。



（圖：黃viu煲劇平台）

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