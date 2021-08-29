【有片】法國旅遊博主在韓國鄉村喝到斷片，語言不通竟全程交流無障礙！其中原因實在太妙XD

這兩個民族的性格完全是天造地設的合拍啊XD

最近有一個很有名的法國旅遊節目《J'irai domir chez vous（到你家過夜）》在韓國突然受到討論，來韓國的這一期於2015年播出，當時就在法國引起了不小的反響，因為法國主持人和韓國村民在語言完全不通的情況下相處得意外融洽。 最近在韓活動的法國藝人Fabien解釋了其中原因，更是讓不少韓國人笑翻！



這期節目里，主持人Antoine de Maximy來到韓國農村，誤把一個小賣店當做咖啡廳，進去后遇到幾位大叔大嬸正圍坐在一起喝燒酒，就很不見外地坐了下來XD大叔一見面就給他倒酒，Antoine一飲而盡，覺得度數不高很好喝（畢竟只有19度）;大叔又推薦他嘗試漆樹芽，用手比劃說可能會過敏發癢，Antoine稍微猶豫一下就蘸著辣椒醬吃了，隨即受到大叔賞識：「很懂吃哦！」



（圖：Youtube@J'irai dormir chez vous）

之後Antoine給大叔倒酒，但因為單手倒酒在韓國不合禮儀，大叔把酒潑到地上，重新教他正確的倒酒方式：



（圖：Youtube@J'irai dormir chez vous）

其實Antoine聽不懂韓語，韓國大叔也不懂法語，但雙方從頭到尾都相處得很開心，Antoine離開時已經喝到斷片、完全嗨了，酒醒後回看錄像時還吐槽自己：「真是不好意思啊。 」



（圖：Youtube@J'irai dormir chez vous）

這期節目在Youtube上的觀看次數超過125萬，據說在法國相當有名，甚至成為這位主持人的職業生涯經典之一。 有法國網友留言說：「整個節目里我最愛的就是這一段，讓我很想去韓國旅行。 」

在韓國居住多年的法國藝人Fabien對這一意外的化學反應給出了自己的解讀：「韓國人見面時習慣先請對方吃東西、喝東西，而法國人的特點則是去外國時對食物沒有抗拒感、好奇心超強，總之先吃吃看！」



（圖：Youtube@에이 스토리 A STORY）

韓國網友看到後也爆笑：「這樣喝燒酒當然會斷片啦！」、「不過喝醉後到處趴趴走也沒丟東西，側面證明治安很好耶」、「主持人以為斷片是因為神秘葉子的緣故，其實是因為喝太多啦」、「總之先投餵vs總之先吃吃看，這組合實在是太好笑了XD」。



有韓國Youtuber給這一段加上了韓文字幕，如果懂韓文的話可以參考看看，雖然語言不通但交流起來真的沒什麼出錯：



最後附上Fabien的解讀，其實Antoine來這家店之前已經被好幾位熱情的韓國人「餵食」過了，真的非常一致XD





（封圖：Youtube@J'irai dormir chez vous、에이 스토리 A STORY）

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