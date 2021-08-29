【有片】法国旅游博主在韩国乡村喝到断片，语言不通竟全程交流无障碍！其中原因实在太妙XD

这两个民族的性格完全是天造地设的合拍啊XD

最近有一个很有名的法国旅游节目《J'irai domir chez vous（到你家过夜）》在韩国突然受到讨论，来韩国的这一期於2015年播出，当时就在法国引起了不小的反响，因为法国主持人和韩国村民在语言完全不通的情况下相处得意外融洽。 最近在韩活动的法国艺人Fabien解释了其中原因，更是让不少韩国人笑翻！



这期节目里，主持人Antoine de Maximy来到韩国农村，误把一个小卖店当做咖啡厅，进去后遇到几位大叔大婶正围坐在一起喝烧酒，就很不见外地坐了下来XD大叔一见面就给他倒酒，Antoine一饮而尽，觉得度数不高很好喝（毕竟只有19度）;大叔又推荐他尝试漆树芽，用手比划说可能会过敏发痒，Antoine稍微犹豫一下就蘸著辣椒酱吃了，随即受到大叔赏识：「很懂吃哦！」



（图：Youtube@J'irai dormir chez vous）

之后Antoine给大叔倒酒，但因为单手倒酒在韩国不合礼仪，大叔把酒泼到地上，重新教他正确的倒酒方式：



（图：Youtube@J'irai dormir chez vous）

其实Antoine听不懂韩语，韩国大叔也不懂法语，但双方从头到尾都相处得很开心，Antoine离开时已经喝到断片、完全嗨了，酒醒后回看录像时还吐槽自己：「真是不好意思啊。 」



（图：Youtube@J'irai dormir chez vous）

这期节目在Youtube上的观看次数超过125万，据说在法国相当有名，甚至成为这位主持人的职业生涯经典之一。 有法国网友留言说：「整个节目里我最爱的就是这一段，让我很想去韩国旅行。 」

在韩国居住多年的法国艺人Fabien对这一意外的化学反应给出了自己的解读：「韩国人见面时习惯先请对方吃东西、喝东西，而法国人的特点则是去外国时对食物没有抗拒感、好奇心超强，总之先吃吃看！」



（图：Youtube@에이 스토리 A STORY）

韩国网友看到后也爆笑：「这样喝烧酒当然会断片啦！」、「不过喝醉后到处趴趴走也没丢东西，侧面证明治安很好耶」、「主持人以为断片是因为神秘叶子的缘故，其实是因为喝太多啦」、「总之先投喂vs总之先吃吃看，这组合实在是太好笑了XD」。



有韩国Youtuber给这一段加上了韩文字幕，如果懂韩文的话可以参考看看，虽然语言不通但交流起来真的没什么出错：



最后附上Fabien的解读，其实Antoine来这家店之前已经被好几位热情的韩国人「喂食」过了，真的非常一致XD





（封图：Youtube@J'irai dormir chez vous、에이 스토리 A STORY）

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