曹政奭曾因沒服過兵役被罵慘！真正的原因背後是沉重的家庭史

在韓國每一位健康的男性都要去服兵役，若故意逃兵役將會成為一輩子的污點。

兵役在韓國是一個不可碰觸的底線，無論你是誰，只要是男生且符合年齡、身體健康，都要響應國家號召履行國家義務。 但娛樂圈裡總有那麼些人絞盡腦汁逃兵役，他們也就成了全國民眾討伐的對象。 曾經曹政奭就因為未服兵役被罵慘。

1980年出生的曹政奭今年已經42歲（韓國年齡）了，出道初期因為是免服兵役對象而被詬病了很長一段時間。曹政奭曾經非常委屈地解釋過：「我從來沒有為了逃兵役去參加公務員考試，也沒有為此考研究生，甚至沒有申請過延期入伍。 」曹政奭不服兵役的原因並不是民眾所想的那樣，而且他也沒有為了逃兵役耍過任何手段。 之所以可以免除兵役是因為曹政奭當時家境貧困，若曹政奭入伍的話整個家庭就失去了收入來源，無法生存。



根據韓國的兵役法規定，若家庭成員構成、全財產、月收入等符合相關要求的話，會被定為「生計困難」，當事人可以免服兵役。 20年前的基準是全財產低於1300萬（韓幣，下同）以下，人均月收入低於18萬。2000年曹政奭的父親突然離世，而他又要複讀，家庭經濟狀況一落千丈，窮到曹政奭一度想要了解自己的生命，最後因為想到媽媽需要他來照顧，這才咬緊牙關活了下來。

撐起一家生計的曹政奭申請了免服兵役，同時還要去工地打工掙錢。 因為信用等級太低，曹政奭無法貸到大學學費，為了掙到更多的錢，他才開始嘗試音樂劇。 學費貸款直到2010年才全部還清。



正因為嘗到過生活的苦難，曹政奭成名之後十分珍惜自己的事業，從音樂劇跨界到影視劇圈，憑藉一身闖勁成了觀眾們最愛的男演員之一，也是收視率、票房的保證。



「首圖/內文圖：tvN《機智醫生生活》」

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