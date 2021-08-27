49歲的「霸氣女王」金瑞亨：30年前選美照曝光，反差太強烈了！

有著「韓國第一扳手」稱號的女星金瑞亨，30年前可是選美出身，是名副其實的江原道小姐。

金瑞亨，《Sky Castle》中氣場炸裂的金老師，《無人知曉》裡卡里斯馬爆棚的車刑警，《MINE/我的上流世界》裡走路帶風的長媳，在別人爭做禦姐時，wuli金瑞亨老師偏要成為「女霸總」，隨便一亮相都自帶2米8的氣場，迷得無數女觀眾喊話：「姐姐，談戀愛的對象不要局限在異性裡。」 難怪被稱是「隨時隨地都能把人掰彎的韓國第一扳手」、「姬圈天菜」。



▲JTBC《SKY Castle》、SBS《無人知曉》、tvN《我的上流世界》

很多人只看到這幾年的金瑞亨是中性帥氣的形象，高挑骨感的身形賦予她了超模般的骨感美，明明說自己對時尚不怎麼關心，結果隨隨便便出場個坎城紅毯啦，就在韓網迅速上熱搜，這優秀的腹肌誰不愛呢。



其實年輕時候的金瑞亨是走柔美端莊路線的，30年前就參加過選美大賽，是1992年的江原道小姐出身。 當年的她臉型缺少了現在的強烈線條感，打扮很符合時代特點，梳著蓬鬆的公主捲髮型，塗著紅口紅，戴著碩大的耳環，圓潤的臉型和肉肉的蘋果肌讓她整個人顯得「憨憨的」，少了點辨識度。



▲Mnet《TMI News》、KBS《乘風破浪》



反倒是人過中年的金瑞亨氣質突顯，加上如今的造型師取長補短，用髮型為她遮掩了並不是那麼立體的臉龐，再有她自身得天獨厚的身高優勢，時尚表現力放眼整個韓娛圈都穩居前茅，是個「能把衣服穿出戰袍效果」女霸總！



今年就以電影《女高怪談6：母校》及tvN的劇集《我的上流世界》跟大家見面，之後期待金瑞亨有更多帥氣又美麗的作品！

圖源：Keyeast 娛樂

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