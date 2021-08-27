49岁的「霸气女王」金瑞亨：30年前选美照曝光，反差太强烈了！

有著「韩国第一扳手」称号的女星金瑞亨，30年前可是选美出身，是名副其实的江原道小姐。

金瑞亨，《Sky Castle》中气场炸裂的金老师，《无人知晓》里卡里斯马爆棚的车刑警，《MINE/我的上流世界》里走路带风的长媳，在别人争做御姐时，wuli金瑞亨老师偏要成为「女霸总」，随便一亮相都自带2米8的气场，迷得无数女观众喊话：「姐姐，谈恋爱的对象不要局限在异性里。」 难怪被称是「随时随地都能把人掰弯的韩国第一扳手」、「姬圈天菜」。



▲JTBC《SKY Castle》、SBS《无人知晓》、tvN《我的上流世界》

很多人只看到这几年的金瑞亨是中性帅气的形象，高挑骨感的身形赋予她了超模般的骨感美，明明说自己对时尚不怎么关心，结果随随便便出场个坎城红毯啦，就在韩网迅速上热搜，这优秀的腹肌谁不爱呢。



其实年轻时候的金瑞亨是走柔美端庄路线的，30年前就参加过选美大赛，是1992年的江原道小姐出身。 当年的她脸型缺少了现在的强烈线条感，打扮很符合时代特点，梳著蓬松的公主卷发型，涂著红口红，戴著硕大的耳环，圆润的脸型和肉肉的苹果肌让她整个人显得「憨憨的」，少了点辨识度。



▲Mnet《TMI News》、KBS《乘风破浪》



反倒是人过中年的金瑞亨气质突显，加上如今的造型师取长补短，用发型为她遮掩了并不是那么立体的脸庞，再有她自身得天独厚的身高优势，时尚表现力放眼整个韩娱圈都稳居前茅，是个「能把衣服穿出战袍效果」女霸总！



今年就以电影《女高怪谈6：母校》及tvN的剧集《我的上流世界》跟大家见面，之后期待金瑞亨有更多帅气又美丽的作品！

图源：Keyeast 娱乐

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻