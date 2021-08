張基龍今日入伍，公開手寫信+寸頭照：我會健健康康地回來

南韓大勢小鮮肉張基龍今日(8月23日)正式入伍服役。

據悉,張基龍將作為陸軍現役入伍18個月。 入伍前夕,他通過個人IG發佈了手寫信,表示「為了成為一個帥氣的30代,我會生機勃勃、健健康康地回來,謝謝所有人,愛你們。」



▲ig@uanxkui

同時張基龍還曬出一張兵哥哥寸頭照,剪下的碎髮灑落在他的額頭和肩膀上,也意味著著從男演員到軍人的轉變,粉絲們要暫別歐巴了。 黑白照片反而更烘托出張基龍的男子氣概,尚未入伍卻兵哥哥氣質爆棚,也更讓粉絲期待升級之後的硬漢的回歸。



▲ig@uanxkui

此外, 張基龍雖然入伍了,但他和宋慧喬主演的《現在正在分手中》將於11月播出。 劇組為了張基龍,還特意提前錄製好了發佈會,也算是數一數二罕見的記者會進行方式了。



▲SBS

Jang Ki Yong Talks about his new upcoming drama #NowWeAreBreakingUp with Song Hye Kyo



