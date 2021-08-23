張基龍今日入伍，公開手寫信+寸頭照：我會健健康康地回來

南韓大勢小鮮肉張基龍今日（8月23日）正式入伍服役。
據悉，張基龍將作為陸軍現役入伍18個月。 入伍前夕，他通過個人IG發佈了手寫信，表示「為了成為一個帥氣的30代，我會生機勃勃、健健康康地回來，謝謝所有人，愛你們。」
▲ig@uanxkui
同時張基龍還曬出一張兵哥哥寸頭照，剪下的碎髮灑落在他的額頭和肩膀上，也意味著著從男演員到軍人的轉變，粉絲們要暫別歐巴了。 黑白照片反而更烘托出張基龍的男子氣概，尚未入伍卻兵哥哥氣質爆棚，也更讓粉絲期待升級之後的硬漢的回歸。
▲ig@uanxkui
此外， 張基龍雖然入伍了，但他和宋慧喬主演的《現在正在分手中》將於11月播出。 劇組為了張基龍，還特意提前錄製好了發佈會，也算是數一數二罕見的記者會進行方式了。
▲SBS
Jang Ki Yong Talks about his new upcoming drama #NowWeAreBreakingUp with Song Hye Kyo— Jang Ki Yong 장기용 (@forjangkiyong) August 22, 2021
— #JangKiYong #장기용 pic.twitter.com/WdGWGxVbRA
ok let's crying again#jangkiyong #장기용#ComeBackSafelyJANGKIYONG pic.twitter.com/uRcu93J4ef— c. (@jki_iyg) August 23, 2021
「首圖：ig@uanxkui」
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