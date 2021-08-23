张基龙今日入伍，公开手写信+寸头照：我会健健康康地回来

张基龙今日入伍，公开手写信+寸头照：我会健健康康地回来

明星   2021年8月23日   星期一13:00   Tracy   4

南韩大势小鲜肉张基龙今日（8月23日）正式入伍服役。

据悉，张基龙将作为陆军现役入伍18个月。 入伍前夕，他通过个人IG发布了手写信，表示「为了成为一个帅气的30代，我会生机勃勃、健健康康地回来，谢谢所有人，爱你们。」

▲ig@uanxkui

同时张基龙还晒出一张兵哥哥寸头照，剪下的碎发洒落在他的额头和肩膀上，也意味著著从男演员到军人的转变，粉丝们要暂别欧巴了。 黑白照片反而更烘托出张基龙的男子气概，尚未入伍却兵哥哥气质爆棚，也更让粉丝期待升级之后的硬汉的回归。

▲ig@uanxkui

此外， 张基龙虽然入伍了，但他和宋慧乔主演的《现在正在分手中》将於11月播出。 剧组为了张基龙，还特意提前录制好了发布会，也算是数一数二罕见的记者会进行方式了。

▲SBS

「首图：ig@uanxkui」

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留言/评论
  • DuDu Wun
    57分前
  • 陳瓜🥲
    1小时前
  • 為什麼要用黑白照啦😂
    1小时前
  • May May Chien
    1小时前
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