不參加團體活動但準備出SOLO！晟敏9月推出新專輯

Label SJ今日透露：「晟敏正在為9月初發行SOLO專輯做準備。 」

晟敏上一張專輯是2019年11月的首張SOLO迷你專輯《Orgel》，他本人也參與了作曲，這次是時隔1年10個月回歸，據悉MV已經拍攝完畢。



（圖：Label SJ）

晟敏2014年和金思垠一起出演音樂劇《三劍客》後發展為戀人，同年10月便在未與成員和經紀公司商量的情況下突襲宣佈婚訊。 從2017年7月起，晟敏就沒再參加過團體活動，只在2019年發行一張迷你專輯：



期間粉絲多次發現晟敏把粉絲送的禮物轉送給妻子，對方也經常在SNS上大秀恩愛，引起粉絲不滿情緒。



今年1月晟敏突然現身《Miss Trot 2》節目為妻子助陣，兩人不僅大跳情侶舞，還在舞台上深情熱吻：



（圖：《Miss Trot 2》節目截圖 Youtube@TVCHOSUN - TV조선）

不久前兩人又一起出演了TV朝鮮的綜藝節目《妻子的味道》，公開婚姻生活的幸福日常。



（圖：《妻子的味道》節目截圖 Youtube@TVCHOSUN JOY）

（封圖：Label SJ，IG@_liustudio_）

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