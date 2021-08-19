不参加团体活动但准备出SOLO！晟敏9月推出新专辑

Label SJ今日透露：「晟敏正在为9月初发行SOLO专辑做准备。 」

晟敏上一张专辑是2019年11月的首张SOLO迷你专辑《Orgel》，他本人也参与了作曲，这次是时隔1年10个月回归，据悉MV已经拍摄完毕。



（图：Label SJ）

晟敏2014年和金思垠一起出演音乐剧《三剑客》后发展为恋人，同年10月便在未与成员和经纪公司商量的情况下突袭宣布婚讯。 从2017年7月起，晟敏就没再参加过团体活动，只在2019年发行一张迷你专辑：



期间粉丝多次发现晟敏把粉丝送的礼物转送给妻子，对方也经常在SNS上大秀恩爱，引起粉丝不满情绪。



今年1月晟敏突然现身《Miss Trot 2》节目为妻子助阵，两人不仅大跳情侣舞，还在舞台上深情热吻：



（图：《Miss Trot 2》节目截图 Youtube@TVCHOSUN - TV조선）

不久前两人又一起出演了TV朝鲜的综艺节目《妻子的味道》，公开婚姻生活的幸福日常。



（图：《妻子的味道》节目截图 Youtube@TVCHOSUN JOY）

（封图：Label SJ，IG@_liustudio_）

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