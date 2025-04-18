晟敏合約期滿本月底離開SM娛樂，有望簽trot專業公司！是否仍留Super Junior成焦點

今日據韓媒10 Asia，Super Junior暫停活動成員晟敏與SM娛樂的專屬合約將在本月底結束，打算簽約TOTALSET繼續發展trot事業。

據悉，晟敏對trot情有獨鐘，一直希望能加入擁有多位trot歌手的經紀公司，最近已與TOTALSET完成了細節協商。



晟敏於2005年作為Super Junior成員出道，2022年出演了《Mr. Trot 2》，正式向Trot領域發起挑戰，在節目中介紹自己為「從K-pop歌手轉型為真正Trot歌手的Trot新芽」。

2023年，晟敏發表單曲專輯《Lovesick》，正式以Trot歌手身份出道，去年推出第二首Trot單曲《YO.YO.YO.》，逐漸打開知名度。



TOTALSET旗下擁有眾多Trot歌手，包括陳成、韓慧真、洪子、朴君、安成勛、鄭多暻、吳有珍、韓英等。 此外，藝人鄭伊朗、朱代葉等也隸屬該公司。

此外，晟敏2014年與音樂劇演員金思垠結婚，去年喜迎兒子誕生。 因多次將粉絲贈送的禮物送給老婆、拒絕與粉絲溝通、無視SJ活動日程、屢次高調放閃，最終引起歌迷會抵制，2019年開始不再參加SJ團體活動，但一直掛在SJ名下。 此番與SM娛樂合約結束，也讓很多人好奇是否徹底退出SJ。



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