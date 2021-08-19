Netflix 火辣真人秀《慾罷不能》將推出韓版！由李多熙、曹圭賢擔任主持人，消息公開引發熱議！

Netflix 真人秀節目《慾罷不能》（Too Hot to Handle）是十名單身男、女前往一間特別的島嶼度假別墅過夜。

節目的宗旨是教導他們與他人建立真正的聯絡，如果嘉賓們在節目中出現任何性接觸，就會被扣除獎金。目前播出兩季，在全球都有著很高的討論度。

18日，根據韓媒 JTBC 뉴스 報導，Netflix 將推出名為《SOLO地獄》（솔로지옥）的韓版《慾罷不能》。《SOLO地獄》是10名被關在無人島的男女，坦誠、堂堂正正的約會真人秀，只專注於彼此、展開世界上最激烈的感情。



報導還提到：「會比《慾罷不能》更加火熱，比《盲婚試愛》更沒有偏見，比《雙層公寓：都會男女》更浪漫，《SOLO地獄》將毫不過濾地帶給觀眾們刺激、撲通撲通心情的火辣約會的真人秀。」



此外，還公開主持陣容，將由李多熙、Super Junior 曹圭賢、洪真慶、韓海一起主持。節目由《Traveler：阿根廷篇》、《只有體裁是喜劇》金載沅PD，《兩天一夜3》、《偶然成為社長》池賢編劇策劃。預計會通過 Netflix 向全世界公開。



（圖：SANTA CLAUS ENTERTAINMENT、TVDaily）

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