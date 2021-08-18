太傷心了！tvN因要轉播足球賽，《機智醫生生活2》將在9月2日再次停播！

17日，《機智醫生生活2》方面表示：「因轉播2022年卡塔爾世界盃亞洲區預選賽，將於9月2日停播。」

因此《機智醫生生活2》將在8月26日播出第10集後，停播一週，在9月9日播出第11集。



而這也是《機智醫生生活2》第二次停播，日前因劇本質量要求和拍攝日程的延遲等原因，在7月29日停播。取而代之的是演員們參與的解說影片、NG合集視頻等特別節目，以彌補觀眾們的遺憾。



在第8集中，互相給予安慰的翊晙（曹政奭 飾）、政源（柳演錫 飾）、雋婠（鄭敬淏 飾）、碩亨（金大明 飾）、頌和（田美都 飾）溫暖的樣子讓人感動。而且再次想起「媽媽」這個名字所帶來的珍貴，真的讓人看到流淚。順利出院的羅莎（金海淑 飾）也給觀眾帶來治癒，練團前碩亨接到敏荷（安恩珍 飾）的電話趕去醫院，羅莎彈了鍵盤，政源也微笑看著媽媽幸福的樣子 ㅠㅠㅠㅠㅠ



特別是當天的結尾部分，在深夜巴士上時隔一年多再次相遇的雋婠和翊純（郭善英 飾），讓觀眾們對下一集的好奇心達到了最高點。





（圖：netflix＠《機智醫生生活2》、tvN《機智醫生生活2》）

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