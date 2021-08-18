劉在錫也被《來魔女食堂吧》嚇到！宋智孝：「把我跟鍾國歐巴說成LoveLine這樣好嗎～」

演員宋智孝雖然平時透過長壽綜藝節目《Running Man》給大家懵懵的印象，但最近回歸本業演出《來魔女食堂吧》中以美味料理來讓失意的人許願但需付出代價的魔女，大獲好評，就連劉在錫都成忠實觀眾，還對她說：「智孝，妳真的很嚇人！」

宋智孝在劇中飾演的魔女，從眼神就開始給人很不一樣的魅惑感覺，並且在華麗的服裝與所有妝感上的細節，都是由製作團隊精心打造，宋智孝本身在念台詞的語氣上也特別不一樣，除了一直以來呈現的冷酷魔女模樣，最終卻公開了她反轉的人類故事，令觀眾們相當喜愛這部電視劇，並紛紛敲碗希望推出第二季。



宋智孝本人也感受到這個角色與她以往所演繹的所有角色都非常不一樣，穿著華麗的服裝搭配誇張的首飾，唇色妝感與所有細節都跟工作人員花了很多時間討論，最後拍攝出來的效果還讓宋智孝自己覺得「太過妖豔」有點不知所措。不過可以確定的是觀眾們都認為這位魔女的表現是相當到位的。她也認為自己與蔡鍾協及南志鉉的合作非常棒，留下相當開心的回憶，還自嘲「看到他們也想回到自己年輕的時候」，不改搞笑本色。



宋智孝透過這一次的作品挑戰了奇幻的劇情，不過她也想迎向更多不同題材的挑戰，不管是迫切深沉的愛情劇，或是描述家人情感的人倫劇，以及說到同事或師生間情感的戲碼，都是她相當有共鳴並且還想要挑戰的領域。提到自己參與了11年演出的綜藝節目《Running Man》，她更說「已經像是自己身體的一部分，佔了人生的四分之一。」如果沒有這節目，會覺得失去了自己身體的某部分那樣的不自在。



《Running Man》成員們也紛紛表示《來魔女食堂吧》這次的角色非常適合宋智孝，而她也特別提到了劉在錫的反應。一開始劉在錫其實沒有多說什麼，並且看似已經完全看完所有劇情內容了，然後在電視劇開始時他對宋智孝說：「妳真的很嚇人！」



在《Running Man》節目中，最近宋智孝還被提到跟金鍾國單獨相處，她說應該大家是想要逮到機會逗金鍾國，但卻牽涉到了她，面對Love Line的部分宋智孝總是覺得會有些尷尬，心中也很煩惱「這樣說好嗎？」，所以講到這一點也不難看出她在節目上變得表情僵硬，覺得有些難以應對。不過她覺得有時候這樣會讓拍攝更有趣，成員們也更加親近，相信大家也沒有誤會她與金鍾國，還特別澄清「我們真的沒有交往喔！」



照片:TVING FB

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