太伤心了！tvN因要转播足球赛，《机智医生生活2》将在9月2日再次停播！

17日，《机智医生生活2》方面表示：「因转播2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛，将於9月2日停播。」

因此《机智医生生活2》将在8月26日播出第10集后，停播一周，在9月9日播出第11集。



而这也是《机智医生生活2》第二次停播，日前因剧本质量要求和拍摄日程的延迟等原因，在7月29日停播。取而代之的是演员们参与的解说影片、NG合集视频等特别节目，以弥补观众们的遗憾。



在第8集中，互相给予安慰的翊晙（曹政奭 饰）、政源（柳演锡 饰）、隽婠（郑敬淏 饰）、硕亨（金大明 饰）、颂和（田美都 饰）温暖的样子让人感动。而且再次想起「妈妈」这个名字所带来的珍贵，真的让人看到流泪。顺利出院的罗莎（金海淑 饰）也给观众带来治愈，练团前硕亨接到敏荷（安恩珍 饰）的电话赶去医院，罗莎弹了键盘，政源也微笑看著妈妈幸福的样子 ㅠㅠㅠㅠㅠ



特别是当天的结尾部分，在深夜巴士上时隔一年多再次相遇的隽婠和翊纯（郭善英 饰），让观众们对下一集的好奇心达到了最高点。





（图：netflix＠《机智医生生活2》、tvN《机智医生生活2》）

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