K-pop造型師揭秘：四大所屬社誰在偶像歌手的服裝上開銷最高&穿過一次的衣服都去哪裡了！

BLACKPINK《How You Like That》的改良韓服、防彈少年團《IDOL》的獅子面具，原來全都是出自這位造型師之手，她的分析應該相當有可信度了！

近日Youtube頻道AYO請來兩位在K-Pop行業里擔任造型師和視覺總監的大咖，分享偶像歌手服裝方面的趣事。 這兩位造型師曾和泰民、TXT、NCT、VIXX等眾多偶像藝人合作，其中戴眼鏡的Balco（音）曾為BIGBANG的經典MV《Fantastic Baby》和《Crayon》製作獨家訂製服裝，還為朴軫永擔任造型師、給防彈少年團和BLACKPINK製作演出服，可以說相當資深了！

對於很多人關心的問題：「SM、YG、JYP和Big Hit這四家公司，誰在造型上花的錢最多？ 」Balco認為應該是YG：「雖然SM也很用心，但如果只考慮服裝費用本身的話，YG會做很多訂製和改造，比如剪短、加長等等，而且很多衣服是買來的。 」



（圖：Youtube@AYO 에이요）

另一位造型師則表示，根據他和Starship、FNC、SM、Big Hit合作的經驗，組合與SOLO歌手的服裝費不相上下。 Balco解釋道：「細節多的服裝才貴，並不是人數越多製作費越高。 」而且拍MV時換最多套服裝的也是YG。



（圖：Youtube@AYO 에이요）

藝人推出專輯的時期，造型師也工作量大增：4周的宣傳期里要出演4個打歌節目，單是這部份就要製作16套概念相同但氣質不同的服裝，而整個宣傳期加起來最少要有二三十套服裝。 不過這些穿過的服裝一般不會丟棄，有些被藝人保管起來，有些因為是設計師自掏腰包給藝人買的，設計師會回收並放在二手店裡出售。



（圖：Youtube@AYO 에이요）

（封圖：YG，SM，《IDOL》MV截圖）

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