超想買！韓知名品牌推出「可移動&旋轉屏幕電視」，躺著追劇終於可以實現了！

這電視完全是懶人福音啊！

大家有沒有這樣的苦惱？ 看電視追劇總是忘記更新時間，用平板電腦呢畫面不夠大，躺在床上舉著手機更容易一不小心正中鼻樑...... 現在，堪稱完美的解決方案終於出現啦！

韓國LG電子近日推出了可移動、可旋轉螢幕方向的電視「StandbyME」，底座下面裝有輪子，可以很輕鬆地在家裡各個房間推來推去，內置電池在沒有外接電源的情況下可以續航3小時，在遙控器之外還支持觸屏操作，就像平時使用觸屏手機和平板電腦一樣：



而且螢幕的角度可以按照需求隨意調整：前後旋轉各65度、上下旋轉各25度、左右旋轉至水準方向，高度也可以調節20cm。 有了它，不管是在廚房一邊看教程一邊做菜，還是舒舒服服地仰躺在床上追劇，都可以完美實現了！



身為一台電視機，LG StandbyME當然收錄了LG Channel的144個免費頻道，此外還可以和安卓手機共用畫面，從而收看Netflix、Youtube等網路頻道以及Wavve、Prime Video、TVING等OTT內容，並且計畫在今年內實現與AirPlay的互通。 此外還支持遠端會議和雲端服務，對居家辦公和遠端授課的人而言也十分方便。



StandbyME只通過線上管道販售，上月低的兩輪直播預售都在一小時內售罄，本月5日正式上架網路商城后也在一小時內被訂購一空，而且因為訂單量衝到1400台而每月產能只有1000台，有些人付款後要等1個月才能簽收，甚至連二手網站上都有人發帖高價求貨。

這台電視27吋版的售價高達129萬韓元，如果是普通電視，以同樣價格可以買到50吋的大螢幕，但MZ世代仍然為之狂熱，很多購買者都在網上分享了好評：「之前都用平板電腦看影片，這個 電視太適合我了！」、「移動起來很方便，不管在哪都可以用！」就連新世界集團的副董事長鄭溶鎮都在IG上PO出購買認證照片，稱它有「奇妙的魅力」：



糟糕，看完之後徹底被種草啦XD



（封圖：IG@lgelectronics_kr）

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