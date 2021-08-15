《我家的熊孩子》希澈拿出金正民卡带如数家珍，连金正民妻儿都赞同模仿功力

希澈与偶像金正民7日才在《认识的哥哥》同框（EP.292），想不到隔日播出的《我家的熊孩子》两人又见面啦！

（相关报导：《认识的哥哥》金正民与「金正民宣传大使」希澈同框啦！希澈随时随地模仿笑翻本尊）

希澈非常爱模仿偶像金正民，金正民就在《认识的哥哥》说希澈都会发模仿影片给他看，金正民IG上也确实常常看到希澈的身影。6月10日就有一则影片，希澈拿出家里收藏的金正民卡带说：「正民哥，我家还留有这个，哥的卡带，很棒吧？」但他遗憾地向金正民表示没有播放器。

金正民附文写道：「#宇宙大明星_金希澈 #连我都没有的卡带 #保管在冰箱里吗 #状态是A级啊 #悲伤的约定_金正民 #不愧是我们的大使 #棒！##1995年产 #卡式录音带认证 #但是没有播放器啊」



8日播出的《我家的熊孩子》EP.253有段主题为「请回答1994：喔我的偶像」，这位原本还没有卡带播放器的「金正民宣传大使」希澈，拿著一台播放器和一袋金正民的卡带作客偶像金正民家！

他坐下来就滔滔不绝对金正民小儿子丹律说：「丹律知道爸爸是做什么的吧？真的是大韩民国最棒的硬汉！演员界是崔民秀，歌谣界就是金正民。」拿出特地从江原道原州带来的卡带：「丹律，你爸爸真的曾经是大韩民国全男人在KTV（搭配沙哑声）……这些都是名曲，是最棒的专辑。」



希澈说自己都买两个一样的卡带，一个收藏一个拿来听，才会保存如此完整，他还能在金正民面前介绍每张卡带，连出产年代都记得，如数家珍的模样让金正民惊呼：「你是维基百科吗？」



最强的在於模仿功力，希澈一模仿起金正民，金正民及妻儿，都认可！金正民突发奇想让东律猜爸爸的声音，东律闭著眼聆听，虽然仍猜中爸爸的声音，但是他后来悄悄地说：「随便猜的……」金正民向东律欣慰的说：「像这样有名的叔叔也是学爸爸的哥长大的啊！」



此集《我家的熊孩子》完全可以和《认识的哥哥》EP.292互相对照啊（金正民爱买保险哏也是XD）！希澈随时随地都能模仿，金正民与妻儿留美子、丹律也一直被逗乐，金正民更不断表达对这位宣传大使的感谢。金正民在节目播出后，也在IG发了一篇文谢谢希澈让自己登上了时实热搜。



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影片下方网友留言：「看节目的时候非常温馨有趣，笑喷了哈哈，真粉标本哈」、「所以才说宇宙大明星希澈希澈金希澈～～～我也是希澈的忠实粉丝！！！一直都很正直的歌手金正民加油！！！」、「有这样的后辈该多感谢啊」、「孩子看起来不知道金希澈是谁，也不关心大人世界默默的，直到金希澈开始模仿表情就变了」、「天啊，疯了…《Oh My Baby》中出演的丹律长那么大了？」。

（图：《我家的熊孩子》@YouTube 레알예능 스브스 截图）

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