《The Penthouse 3》吳允熙可能以這種方式回歸！詭異卻很有說服力

《The Penthouse 3》接下來的劇情會有怎樣的發展呢？

《The Penthouse 3》每集都跟開盲盒一樣，根本無法預測劇情的發展。 小編仿彿已經看到了順玉大神坐在電視機前，眼鏡反射著光，嘴角上揚地輕聲說：「驚不驚喜，意不意外？」 她完美地掌控了所有觀眾的心。

因為劇中各種死而復生的劇情，《The Penthouse 3》又被戲稱為是「殭屍House」，繼羅根李（朴殷碩 飾）之後，已經死了的吳允熙（柳真 飾）也被猜測可能還活著。不過還有一個更詭異，但似乎更有說服力的猜測在劇迷們中流傳開來。



有觀眾分析吳允熙以另一種方式「復活」，那就是附身在了恩星（崔藝彬 飾）身上，而依據就是第9集中恩星詭異的行為，看上去完全不是癡呆行為，更像是被鬼附身，失去了自主意識一樣。恩星在吃飯的時候，突然發瘋，一邊抓住媽媽千瑞璡（金素妍 飾）一邊模仿吳允熙。等到恩星緩過神來，她似乎忘記了剛才的一切。如果只是偶發性的行為也就算了，但恩星已經數次如此，這很難不讓人懷疑。



而且恩星之前服用過刪除記憶的藥物，該藥物的副作用之一是早期癡呆，人在精神力最脆弱時最容易被附身，這可能也為吳允熙提供了附身條件。



恩星可能被吳允熙附身，感覺這樣的劇情確實是順玉大神能夠寫出來的，似乎也比死而復生更能讓人相信。

「首圖/內文圖：SBS《The Penthouse 3》」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞