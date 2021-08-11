朴志訓被黑粉捏造虛假緋聞「腳踏兩隻船、與圈外人交往」，粉絲們看不下去了！

近日有謠言稱朴志訓和兩名前女友交往的同時又劈腿網路主播，多位粉絲拿出事實證據和論理證據捍衛朴志訓的清白！

本月8日，一名Twitter使用者發帖表示收到朴志訓前女友私信爆料：「前幾天有個被很多人轉發的帖子提到朴志訓給網路脫衣主播花了數千韓元，（前女友）就是看到這個所以聯絡我的。 」這名使用者說朴志訓給主播花錢時用的是化名「鄭賢浩1（音）」，而當時他還未與前女友分手，所以是腳踏兩隻船，前女友在FB上罵朴志訓然後就被拉黑。



（圖：Twitter截圖）

但朴志訓粉絲很快就指出，相關謠言從兩年前就開始在網路上傳播，朴志訓所屬社Maroo娛樂也發過聲明表示要嚴懲不實謠言。



[#박지훈]



허위 사실 유포 및 악성 게시물에 대한 법적 대응 관련 안내드립니다.



당사는 추가적인 피해가 발생하지 않도록 온라인 커뮤니티 및 SNS 등 모니터링을 진행하고 있으며, 아티스트의 명예와 인격을 훼손하는 행위에 대해서 선처와 합의 없이 진행될 것임을 다시 한번 알려드립니다. pic.twitter.com/3j6bOiusJB — 박지훈 (ParkJihoon) (@Park_Jihoon_twt) March 2, 2020

粉絲表示這名叫做「Ga Sa Ha Ra（=쿠로미=daeto」的Twitter使用者是造謠的慣犯，之前就因為散播其他偶像團的謠言而被經紀人起訴過，還附上了該使用者向經紀人求饒的對話截圖：



（圖：Theqoo：https://theqoo.net/square/2113709144）

對於造謠內容，朴志訓粉絲已經拿出不少證據進行澄清：

【關於視訊截圖】

Ga Sa Ha Ra公開的和所謂前女友的對話截圖裡，前女友提供了一張朴志訓的照片，說是兩人交往期間的視訊通話的截圖、沒有散播到網上，但粉絲很快指出這是朴志訓的自拍照片，不少粉絲在幾個月之前就看到過，當時只簡單地以為是個人照片外洩，沒想到被這樣拿來利用。



（圖：Twitter截圖）

關於朴志訓對收件人說「我愛你」的影片，另一名粉絲表示這種影片並不能當做證據：「如果是熟人拜託的話（偶像）通常都會幫忙拍攝影像信，我也通過熟人的熟人收到過。 我聽說，不管是拍攝片場還是待機室，不管是簽名還是照片，偶像通常都不會拒絕這樣的要求。 」



（圖：Twitter截圖）

並且分享了朴志訓拍給自己的影片，留言說：「有人問我是不是瞎說的，所以剪了一小段影片給MAY們（朴志訓官方粉絲名）看看。把我和朋友的名字截去了。」



저한테도 주작 이라고 물으시네요

메이님들 보시라고

영상 잘라왔어요

지인이랑 제이름은 잘랐어요

(똥손이라 엉망죄송) https://t.co/sNxHOwCBnU pic.twitter.com/zUsUb2YfAi —(@mongl529) August 8, 2021

【關於化名】

Ga Sa Ha Ra和所謂前女友的對話截圖裡，前女友還說朴志訓和她約會時使用的是化名「鄭賢浩（音）」：「和我一起玩密室逃脫時預約的名字也是鄭賢浩，幫我叫計程車時司機也是問我是不是鄭賢浩。」網友指出這是謊言，因為韓國的計程車司機不會知道乘客的名字，而且付款時必須要實名認證，不可能用化名。



（圖：Twitter截圖）

還有粉絲向那位網路主播求證，主播表示她在直播中經常提到的「鄭賢浩（音）」其實是她個人的朋友，並且提供了「鄭賢浩（音）」的居民登陸證照片，



（圖：Theqoo：https://theqoo.net/square/2113709144）

【關於與圈外人交往】

朴志訓的黑粉還在Vlive直播中用不同的化名散播謠言說朴志訓和圈外人交往，粉絲向那位圈外人求證，對方表示自己並沒有與偶像藝人交往過。



（圖：Twitter截圖）

此外，Ga Sa Ha Ra還說收到了另一個前女友的私信，指出朴志訓同時交往兩名女友，但這一說法也引起粉絲質疑：為什麼偏偏「前女友」們都要找臭名昭著的Ga Sa Ha Ra爆料？甚至懷疑所謂「對話截圖」都是Ga Sa Ha Ra自編自演而已。



（圖：Twitter截圖）

韓網友看完這些澄清內容之後紛紛感到驚訝：「造謠的人是不是瘋了，一定要起訴」、「Ga Sa Ha Ra好像精神問題很嚴重」、「之前都不知道有這種事，放過志訓吧！」

（封圖：Twitter@Park_jihoon_twt）

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