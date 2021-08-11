《The Penthouse 3》吴允熙可能以这种方式回归！诡异却很有说服力

《The Penthouse 3》接下来的剧情会有怎样的发展呢？

《The Penthouse 3》每集都跟开盲盒一样，根本无法预测剧情的发展。 小编仿佛已经看到了顺玉大神坐在电视机前，眼镜反射著光，嘴角上扬地轻声说：「惊不惊喜，意不意外？」 她完美地掌控了所有观众的心。

因为剧中各种死而复生的剧情，《The Penthouse 3》又被戏称为是「僵尸House」，继罗根李（朴殷硕 饰）之后，已经死了的吴允熙（柳真 饰）也被猜测可能还活著。不过还有一个更诡异，但似乎更有说服力的猜测在剧迷们中流传开来。



有观众分析吴允熙以另一种方式「复活」，那就是附身在了恩星（崔艺彬 饰）身上，而依据就是第9集中恩星诡异的行为，看上去完全不是痴呆行为，更像是被鬼附身，失去了自主意识一样。恩星在吃饭的时候，突然发疯，一边抓住妈妈千瑞璡（金素妍 饰）一边模仿吴允熙。等到恩星缓过神来，她似乎忘记了刚才的一切。如果只是偶发性的行为也就算了，但恩星已经数次如此，这很难不让人怀疑。



而且恩星之前服用过删除记忆的药物，该药物的副作用之一是早期痴呆，人在精神力最脆弱时最容易被附身，这可能也为吴允熙提供了附身条件。



恩星可能被吴允熙附身，感觉这样的剧情确实是顺玉大神能够写出来的，似乎也比死而复生更能让人相信。

「首图/内文图：SBS《The Penthouse 3》」

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