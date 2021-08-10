河正宇承認非法用藥嫌疑：「非常後悔，希望成為好的演員」

今日上午，河正宇出席法庭審理時承認自己在沒必要麻醉的手術中也使用了異丙酚，對此非常後悔。

河正宇律師在法庭上表示：「被告人承認本次事件所有公訴事實。 大部份犯罪行為是和治療同時進行的，而且比診療記錄上所記載的用量要低很多。 」

律師稱：「被告人因為化妝等特殊裝扮導致皮膚問題嚴重，經熟人推薦前往。 非法性微弱，望酌情考慮。 不僅關係到所屬社職員的生計，而且新電影和電視劇即將上線，可能給相關人士帶去巨大的損失。 （河正宇）帶著反省的心站在這裡。 與其讓他無法東山再起，不如判處能夠回報社會的罰金刑。 」

河正宇在最終陳述中表示：「對於自己的輕率非常後悔，正在深刻反省。作為受到關注的大眾演員本應更加慎重地生活、為大家做出榜樣，卻因為我的錯誤令同僚和家人蒙受損失，深表歉意。 我會成為具有良好影響力的演員。 請從寬處理，給我一個挽回的機會。 」

河正宇方沒有就嫌疑進行爭論，檢方認為河正宇沒有同類前科並且完全承認用藥事實，因此判處1千萬韓元罰金和8千8百萬追繳金。



河正宇此前被懷疑於2019年1月至9月在首爾江南某整形外科非法注射異丙酚。 異丙酚是短效靜脈注射麻醉藥，因為是白色液體而被叫做「牛奶針」，不當使用可能會引起感染、成癮，因此受到韓國食品因藥品安全處嚴格管制，醫療目的以外的使用都屬於違法。檢方一開始認為河正宇以親弟弟和經紀人名義非法注射異丙酚，處以1千萬罰金、略式起訴，但法院認為需要進行法理判斷，因此進行正式審判。略式起訴消息曝光時，河正宇所屬社曾表示：「因為實際上確實接受了治療，所以沒有意識到是犯錯，正在進行反省。 」

進入法庭前，記者詢問河正宇此刻的心情，河正宇表示：「很抱歉讓大家擔心，會誠實接受審判。 對不起」記者：「對於從略式起訴轉為正式審判有何感受？ 」河正宇：「今天還是第一次公審，先出庭才能知道。 」記者：「仍然堅持是治療目的嗎？ 」河正宇：「對不起，之後再告知大家。 」



（圖：TVDaily）

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