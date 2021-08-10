宇彬會吃醋！申敏兒金宣虎《海岸村恰恰恰》海報太粉紅！8月28日首播「內心起舞的瞬間」

《海岸村恰恰恰》將由顏值超高的男女主角金宣虎與申敏兒合作演出，雖然8月28日才要播出，但從tvN陸續釋出的劇照以及最新海報看來，應該會談一場甜美的粉紅戀情，令觀眾們對本戲的期待感又更加提高。

即將於tvN在8月28日首播的新周末電視劇《海岸村恰恰恰》即將由申敏兒與金宣虎接檔目前熱播中的《惡魔法官》，讓觀眾從懲奸除惡的心情轉換為輕鬆愛情與海岸風光。《海岸村恰恰恰》將描述非常現實的牙科醫師尹慧珍（申敏兒飾）與萬能無業遊民洪班長（金宣虎飾）在充滿鹹鹹海味的村中展開一段甜甜的粉紅療癒羅曼史。



又有人脈經歷又擁有美貌，幾乎樣樣具備的都市女子尹慧珍，跟這位沒有正式職業但又幾乎什麼事都能做，什麼事都知道的萬能海邊男子洪班長，在都市與漁村完全不一樣的生活型態，兩人的世界可說是天差地別，雖然有時互看不順眼，有時卻又站在同一邊，曖昧的情愫也在不知不覺中滋長。



之前雖然陸續公開了許多官方劇照，但這張主視覺海報真的太甜了！申敏兒與金宣虎兩人近距離的眼神交會，申敏兒的招牌酒窩似乎對應在同一個位置的金宣虎臉頰上，令人期待他們劇中的戀情發展。海報上也寫著「我們的內心開始起舞的瞬間」，呼應了本片片名的「恰恰恰」舞蹈數拍子時的感覺，海報字型也像是正在跳舞的人，給人輕鬆愉悅的療癒感受。



8月28日晚間9點讓大家一起期待申敏兒與金宣虎，以及所有海岸村民所帶來的溫暖療癒故事《海岸村恰恰恰》。

照片：tvN

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