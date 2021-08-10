曹承衍記性也太差了吧！讓Pizza享受車頂兜風，好在是Happy Ending啦 XD

有些愛豆年紀輕輕竟然記性不好，哈哈哈哈。

曹承衍因為參加《Produce X 101》而受到關注，一路從淘汰邊緣升到最後的第五名，創造了奇跡，最後組團成功以偶像團X1成員身份出道，原本以為接下來的星路會一帆風順，哪知因為節目組陷入操控投票嫌疑導致X1出道不到半年就解散。 不過曹承衍並未氣餒，隨後就以SOLO身份再戰歌壇，去年和今年都有發行個人專輯，圈了一大波少女粉絲。

別看曹承衍在台上是酷酷的形象，絕對的韓國冷都男歐巴氣質，但私下裡可能有那麼一絲「傻氣」。 最近參加完活動的曹承衍被送了一盤PIZZA，收到美食的他自然很開心，還和PIZZA合影留念。



차위에 받은 피자 올려놓고 까먹고 출발함 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/0yn4vPhQYd — 쿠키 (@nnngap) August 5, 2021

也許是正好手裡拿著東西開車門不方便，曹承衍就把PIZZA放在了車頂上，只是他放完之後就徹底忘了PIZZA的存在，就這樣坐車離開了。 留下PIZZA一盒孤零零的躺在車頂上。



事後曹承衍特意發了twtter，告訴大家他已經救下了PIZZA，並成功將PIZZA平安地送到了肚子里，Happy Ending！



「首圖：ig@woodz_dnwm」

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