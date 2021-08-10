曹承衍記性也太差了吧！讓Pizza享受車頂兜風，好在是Happy Ending啦 XD

曹承衍記性也太差了吧！讓Pizza享受車頂兜風，好在是Happy Ending啦 XD

明星   2021年8月10日   星期二10:53   Tracy  

有些愛豆年紀輕輕竟然記性不好，哈哈哈哈。

曹承衍因為參加《Produce X 101》而受到關注，一路從淘汰邊緣升到最後的第五名，創造了奇跡，最後組團成功以偶像團X1成員身份出道，原本以為接下來的星路會一帆風順，哪知因為節目組陷入操控投票嫌疑導致X1出道不到半年就解散。 不過曹承衍並未氣餒，隨後就以SOLO身份再戰歌壇，去年和今年都有發行個人專輯，圈了一大波少女粉絲。

別看曹承衍在台上是酷酷的形象，絕對的韓國冷都男歐巴氣質，但私下裡可能有那麼一絲「傻氣」。 最近參加完活動的曹承衍被送了一盤PIZZA，收到美食的他自然很開心，還和PIZZA合影留念。

也許是正好手裡拿著東西開車門不方便，曹承衍就把PIZZA放在了車頂上，只是他放完之後就徹底忘了PIZZA的存在，就這樣坐車離開了。 留下PIZZA一盒孤零零的躺在車頂上。

事後曹承衍特意發了twtter，告訴大家他已經救下了PIZZA，並成功將PIZZA平安地送到了肚子里，Happy Ending！


「首圖：ig@woodz_dnwm」

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