河正宇承认非法用药嫌疑：「非常后悔，希望成为好的演员」

今日上午，河正宇出席法庭审理时承认自己在没必要麻醉的手术中也使用了异丙酚，对此非常后悔。

河正宇律师在法庭上表示：「被告人承认本次事件所有公诉事实。 大部份犯罪行为是和治疗同时进行的，而且比诊疗记录上所记载的用量要低很多。 」

律师称：「被告人因为化妆等特殊装扮导致皮肤问题严重，经熟人推荐前往。 非法性微弱，望酌情考虑。 不仅关系到所属社职员的生计，而且新电影和电视剧即将上线，可能给相关人士带去巨大的损失。 （河正宇）带著反省的心站在这里。 与其让他无法东山再起，不如判处能够回报社会的罚金刑。 」

河正宇在最终陈述中表示：「对於自己的轻率非常后悔，正在深刻反省。作为受到关注的大众演员本应更加慎重地生活、为大家做出榜样，却因为我的错误令同僚和家人蒙受损失，深表歉意。 我会成为具有良好影响力的演员。 请从宽处理，给我一个挽回的机会。 」

河正宇方没有就嫌疑进行争论，检方认为河正宇没有同类前科并且完全承认用药事实，因此判处1千万韩元罚金和8千8百万追缴金。



河正宇此前被怀疑於2019年1月至9月在首尔江南某整形外科非法注射异丙酚。 异丙酚是短效静脉注射麻醉药，因为是白色液体而被叫做「牛奶针」，不当使用可能会引起感染、成瘾，因此受到韩国食品因药品安全处严格管制，医疗目的以外的使用都属於违法。检方一开始认为河正宇以亲弟弟和经纪人名义非法注射异丙酚，处以1千万罚金、略式起诉，但法院认为需要进行法理判断，因此进行正式审判。略式起诉消息曝光时，河正宇所属社曾表示：「因为实际上确实接受了治疗，所以没有意识到是犯错，正在进行反省。 」

进入法庭前，记者询问河正宇此刻的心情，河正宇表示：「很抱歉让大家担心，会诚实接受审判。 对不起」记者：「对於从略式起诉转为正式审判有何感受？ 」河正宇：「今天还是第一次公审，先出庭才能知道。 」记者：「仍然坚持是治疗目的吗？ 」河正宇：「对不起，之后再告知大家。 」



（图：TVDaily）

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