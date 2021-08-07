《月刊家》EP.16結局帶出「好房子」關鍵，雖有遺憾但至少溫馨收場

有人和小編一樣看到哭了嗎？有段情節太感人了啊ㅠㅠ

JTBC水木劇《月刊家》於5日溫馨落幕，以全韓AGB收視2.554%收官。雖然有觀眾評價結局留有遺憾，但還是很多人覺得一路看下來跟著成長了許多，也有韓國媒體評價這是一部「沒有大事件也沒有反派，卻很有趣的電視劇」。



EP.16情節，羅英媛（庭沼珉 飾）找到了爸爸，卻也得知負面消息：原來爸爸就是當初向劉子成（金知碩 飾）借錢就跑的人，是讓劉子成對人性失望透頂而變得冷漠的原因。羅英媛向劉子成提分手。



另一邊余宜珠（蔡貞安 飾）和南尚順（安昌煥 飾）面臨結婚選擇。雖然余宜珠抗拒婚姻，但看見南尚順父母多麼恩愛後，她決定相信南尚順、向南尚順求婚。籌辦婚禮的過程，南尚順知道余宜珠多麼渴望父親能夠出席婚禮，主動安排余宜珠與父親見面。



三年過去，劉子成和羅英媛因為同樣的回憶再次相見，就在一起旅行過的慶州。此時羅英媛已獨當一面，花了三年就蓋好理想中的房子，而余宜珠、南尚順恩愛依舊，總編輯崔高（金元海 飾）熬過墊腳尖的苦日子、房子也要進入都更計畫……



羅英媛最後下註解：「我是這樣認為的，好的房子就是好的人住的地方。」



對於結局的評價，一些觀眾在網路上表達惋惜，認為《月刊家》怎麼能在最後一集讓男女主角分手？羅英媛選擇離開不就重蹈了父親的錯誤嗎？劉子成和羅英媛再見竟然只有相視而笑，牽手、接吻等親密接觸都沒有？

然而，不能抹滅《月刊家》前面15集的表現，仍有正面評價談述《月刊家》每一集帶出「房子VS家」的觀念很值得一看，而且能夠演到15集仍保有爆笑內容很不容易。

有媒體評價《月刊家》是「沒有發生重大事件也沒有反派，卻很有趣的電視劇」，稱讚《月刊家》不斷出現的搞笑場面還有各具特色的角色很有意思，角色們對於房子與家擁有不同的煩惱也讓觀眾深感共鳴。（該新聞：〈《月刊家》，沒有大事件沒有反派也無所謂〉）

你們覺得呢？

（圖：《月刊家》@iQIYI 截圖）

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