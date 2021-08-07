韓韶禧退出由《怪物》崔成恩接下電影《Gentleman》女主，與朱智勛&朴誠雄合作！

崔成恩在韓劇《怪物》中展現的演技受到好評後，接著與池昌旭合作新劇《安娜拉蘇瑪娜拉》，又要接下電影《紳士Gentleman》跟朱智勛搭檔，真的是大走演員花路啊！

韓國OTT平台Wavve即將推出首部原創電影《Gentleman》（紳士），原本由朱智勛、韓韶禧、朴誠雄等人攜手合作，主演名單相當華麗，但韓韶禧因健康問題退出電影，讓許多粉絲感到遺憾。



*圖：JTBC《無法抗拒的他》＠official



*圖：ACE FACTORY＠official

不過，最新消息指出，《Gentleman》的女主人公一角，將由熱門韓劇《怪物》中演技突出的崔成恩接下，她憑藉《怪物》中的角色入圍《百想》的女子新人演技獎，更與池昌旭、黃寅燁攜手主演新劇《安娜拉蘇瑪娜拉》，表現備受期待。



*圖：JTBC《怪物》＠official、播出截圖



*圖：Netflix《安娜拉蘇瑪娜拉》＠official

電影《Gentleman》講述在生活中擁有獨特品味的私家偵探社老闆池賢秀（朱智勛 飾），意外捲入了殺人事件之中，為了擺脫嫌疑，決定和檢察官金華珍（崔成恩 飾）合作找出真相，是一部輕鬆愉快的犯罪娛樂電影。



*圖：콘텐츠웨이브＠official

（右圖）朴誠雄則飾演貴族檢察官出身的律師事務所代表－權度勳。

《Gentleman》預計8月份開拍，11月殺青，2022年5月上映。

*封面圖：콘텐츠웨이브、ACE FACTORY＠official

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