《月刊家》EP.16结局带出「好房子」关键，虽有遗憾但至少温馨收场

有人和小编一样看到哭了吗？有段情节太感人了啊ㅠㅠ

JTBC水木剧《月刊家》於5日温馨落幕，以全韩AGB收视2.554%收官。虽然有观众评价结局留有遗憾，但还是很多人觉得一路看下来跟著成长了许多，也有韩国媒体评价这是一部「没有大事件也没有反派，却很有趣的电视剧」。



EP.16情节，罗英媛（庭沼珉 饰）找到了爸爸，却也得知负面消息：原来爸爸就是当初向刘子成（金知硕 饰）借钱就跑的人，是让刘子成对人性失望透顶而变得冷漠的原因。罗英媛向刘子成提分手。



另一边余宜珠（蔡贞安 饰）和南尚顺（安昌焕 饰）面临结婚选择。虽然余宜珠抗拒婚姻，但看见南尚顺父母多么恩爱后，她决定相信南尚顺、向南尚顺求婚。筹办婚礼的过程，南尚顺知道余宜珠多么渴望父亲能够出席婚礼，主动安排余宜珠与父亲见面。



三年过去，刘子成和罗英媛因为同样的回忆再次相见，就在一起旅行过的庆州。此时罗英媛已独当一面，花了三年就盖好理想中的房子，而余宜珠、南尚顺恩爱依旧，总编辑崔高（金元海 饰）熬过垫脚尖的苦日子、房子也要进入都更计画……



罗英媛最后下注解：「我是这样认为的，好的房子就是好的人住的地方。」



对於结局的评价，一些观众在网路上表达惋惜，认为《月刊家》怎么能在最后一集让男女主角分手？罗英媛选择离开不就重蹈了父亲的错误吗？刘子成和罗英媛再见竟然只有相视而笑，牵手、接吻等亲密接触都没有？

然而，不能抹灭《月刊家》前面15集的表现，仍有正面评价谈述《月刊家》每一集带出「房子VS家」的观念很值得一看，而且能够演到15集仍保有爆笑内容很不容易。

有媒体评价《月刊家》是「没有发生重大事件也没有反派，却很有趣的电视剧」，称赞《月刊家》不断出现的搞笑场面还有各具特色的角色很有意思，角色们对於房子与家拥有不同的烦恼也让观众深感共鸣。（该新闻：〈《月刊家》，没有大事件没有反派也无所谓〉）

你们觉得呢？

（图：《月刊家》@iQIYI 截图）

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