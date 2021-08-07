ARMY們為「防彈少年團之父」房時爀設計的「赫咚咚」：這絕對不是詛咒用XD！

ARMY們為「防彈少年團之父」房時爀設計的「赫咚咚」：這絕對不是詛咒用XD！

明星   2021年8月7日   星期六08:30   Tracy  

既然有防彈少年團的成員娃娃，怎麼能少了「防彈少年團之父」房時爀的娃娃(公仔)呢？

作為人氣火遍全球的防彈少年團，HYBE娛樂（原BIGHT）為成員們推出了各種各樣的周邊產品，迷你人形娃娃就是其中一種。 只是ARMY們愛屋及烏，覺得房時爀作為防彈少年團之父，是帶領成員們走上巔峰的領軍人物，7名成員都有了娃娃，絕對不能讓方時赫受到任何委屈，於是就有ARMY們設計出了方時赫娃娃。

嗯，粉絲們的金手認證，wuli牛奶皮膚方時赫，深深的法令紋完全抓住了他的容貌精髓。

房時爀娃娃還有個專屬名稱叫做「赫咚咚」，除了可愛版娃娃之後，之前還有過大頭版：BTS的孩子們，快來這裡集合，社長爸爸要訓話了！！

看久了竟然有那麼一點可愛，莫名想要擁有是怎麼回事???

不少ARMY們看到了「赫咚咚」之外都調侃：「真的，看久了覺得可愛，突然想買」、「這是詛咒娃娃嗎，哈哈哈哈哈」、「飯圈女孩太難了，連老闆都要追」等。

「首圖：youtube@빵실이들」

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