ARMY們為「防彈少年團之父」房時爀設計的「赫咚咚」：這絕對不是詛咒用XD！

既然有防彈少年團的成員娃娃，怎麼能少了「防彈少年團之父」房時爀的娃娃(公仔)呢？

作為人氣火遍全球的防彈少年團，HYBE娛樂（原BIGHT）為成員們推出了各種各樣的周邊產品，迷你人形娃娃就是其中一種。 只是ARMY們愛屋及烏，覺得房時爀作為防彈少年團之父，是帶領成員們走上巔峰的領軍人物，7名成員都有了娃娃，絕對不能讓方時赫受到任何委屈，於是就有ARMY們設計出了方時赫娃娃。



혁쿵이 재판 한정수량 진행 되어지고 있습니다! 부산 푸페마르 오셔서 구경하고 가세요 pic.twitter.com/7jeitz3Rxb — 혁쿵이 (@hyeok_kung2) July 29, 2017

嗯，粉絲們的金手認證，wuli牛奶皮膚方時赫，深深的法令紋完全抓住了他的容貌精髓。



혁쿵이 옷 슙타르트 입히기 피디님 품에 들어가 있는 거 가타 pic.twitter.com/9h2JBdLxqP — 핑슙 (@eternal_BTS) July 4, 2017

여러분 얼떨결에 혁쿵이 마망이 되었어요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 귀엽져 pic.twitter.com/xfk9yq9WlM — 꾸꾸하자 (@SUGAUSTDAKA) January 29, 2018

房時爀娃娃還有個專屬名稱叫做「赫咚咚」，除了可愛版娃娃之後，之前還有過大頭版：BTS的孩子們，快來這裡集合，社長爸爸要訓話了！！



동그란 인형이 엑소엘이 원조라고?

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방시혁 인형이 더 먼저야 pic.twitter.com/epGFAVBXpo — SU (@WTF_su_) June 11, 2017

방시혁 인형 양도 받아요



포카 방탄소년단 빅히트 pic.twitter.com/w1UGQXCALJ — 양도 (@ngb123456789) February 9, 2021

방시혁 인형 ㅋㅋㅋㅋㅋ앜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 누가 만든거야 개 돌앗맨 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 싱크 쩐다 ㅋㅋㅋㅋㅋ귀엽다..피디님...헣 ㅋㅋㅋㅋ 조르귀 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아무리 봐도 싱크 개쩌네 pic.twitter.com/6id1q3yzPV — ㅇㅠ니 (@illegal_EHEH) October 23, 2016

看久了竟然有那麼一點可愛，莫名想要擁有是怎麼回事???



不少ARMY們看到了「赫咚咚」之外都調侃：「真的，看久了覺得可愛，突然想買」、「這是詛咒娃娃嗎，哈哈哈哈哈」、「飯圈女孩太難了，連老闆都要追」等。

「首圖：youtube@빵실이들」

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