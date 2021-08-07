韩国地铁站原来可以付费冠名：最高竞标金额接近4亿韩元！

韩国很多地铁站的名字后边还有一个括弧，里面写著附近银行、学校或者医院的名字，其实这些都是花钱买来的广告！

光华门站后边的括弧里写著「世宗文化会馆」，合井站后边写著「Holt儿童福祉会」，而钟阁站旁边写著「SC第一银行」，也就是渣打银行。相信很多人去韩国旅游时都有留意到这些「带著小尾巴」的地铁站名称，其实，这种在地铁站名后边加上附近机构名字的行为叫做「驿名附记（역명부기）」，属於室外广告的一种。

韩国铁道公司为了提高地铁站附近代表性机构的认知度，同时补贴每年几千亿韩元的赤字，於2010年6月首次引入这一制度。 一开始因为强调公共性所以门槛很高，但去年5月修改规定后放宽了标准，除了公共机关和设施之外，医院、观光设施等等一般大众设施也可以申请驿名附记。



（图：Youtube@TBS 시민의방송)

关於大家最好奇的价格，每个站都不一样，地处繁华地段或使用人数众多的站当然贵一些。 流程方面先是由成本调查机构进行估价，然后地铁站周围500m半径之内的企业参与竞标，最终由出价最高且经过审议委员会许可的企业得标。

至2017年已经有32个站进行了驿名附记，其中最高成交记录是紧贴明洞商圈的2号线乙支路入口站，当时由IBK企业银行出价3.81亿韩元，签约3年;第二贵的是位於江南区 的7号线清潭（韩国黄金交易所）站，签约金3.621亿韩元;第三是明洞商圈另一侧的4号线明洞（贞华艺术大学）站，签约金3.4亿。 此外，3号线狎鸥亭（现代百货店）站、2号和4号线换乘站舍堂（大肛医院）站的签约成交价也都在3亿以上。

而最便宜的驿名附记，则是位於京畿道的8号线丹垈五岔路口（新丘大学校）站，签约金为1亿20万韩元。



（图：Youtube@SBS 뉴스）

一旦进行驿名附记，不仅地铁站的各种标识牌会加上冠名企业的名字，进站时的广播里也会反覆念到企业名称，地图和交通app当然也会跟著更新，让人想不记住都难。 对於这样的宣传效果，大部份签约企业都很满意：据首尔交通公司人士透露，2016年和2017年进行驿名附记的企业大部份都续签了3年的延长合约。

韩国广告PR实学会2020年就此发表了一篇论文《关於驿名附记广告的必要性与公益效果的研究》，从深度采访质化分析和对地铁使用者进行量化分析两方面著手，结果全都证实驿名附记广告不仅有效提升企业的品牌曝光度，也给消费者带去了便利，可谓一举两得、皆大欢喜。



（图：Youtube@YTN news)

首尔交通公司去年亏损额高达1兆2千亿韩元，本月2日宣布再开放8个站的驿名附记竞标（其中2个是换乘站），分别是乙支路4街站、芦原站、纛岛站、驿三站、鉢山站、内方站，其中起价最高的是位於江南区的2号线驿三站（2.3亿），起价最低的内方站也有6千万韩元，参加竞标的企业必须在地铁站周围500m半径之内。 不知道下一次去韩国时，会看到哪些企业的名字出现在这些地铁站里呢？



（封图：Youtube@TBS 시민의방송、SBS 뉴스）

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