【有片】義氣演員！宋仲基又一美談：隔離在家為障礙人舞蹈節拍宣傳片，盛裝出鏡不收一分錢

宋仲基真的是人性超好的演員，總是給大家驚喜啊！

近日韓網論壇上出現一篇帖文《關於演員宋仲基的人性》，發帖人表示自己是障礙人士國際舞蹈節的志願工作者，因為找不到其他方式感謝宋仲基，所以在網上公開他的暖心舉動。



原來，這個舞蹈節是為先天身體不便或後天遭遇事故的人提供一個超越自我的機會、是很有意義的活動，雖然今年已經是第6屆，而且也算是國際活動，但大眾知名度很低也沒有廣告贊助，今年受到大環境的影響，更是令宣傳工作雪上加霜。

PO主7月看到新聞說宋仲基正在進行居家隔離，四處打聽到他的Email後發了郵件給他，拜託他隔離期間如果有時間可否幫忙「用手機在家拍30秒左右的宣傳影片」。

之後宋仲基方面請PO主把過往6年的活動資料發過去，接著好一段時間都沒有消息。PO主以為和其他受到拜託的藝人一樣就這樣沒下文了，不料過了快一個月時，真的收到宋仲基發來的宣傳影片！



PO主激動表示：「我們幾個志願者真的超級感動，因為沒辦法給他一分錢酬勞，只是拜託他用手機簡單地講幾句話而已，沒想到他這樣花時間和費用、非常有誠意地拍了影片。 」

片中的宋仲基穿著可以直接出席頒獎禮的整套西裝、做了妝髮造型，看起來還有專業打光：「大家好，我是宋仲基。大韓民國障礙人國際舞蹈節今年迎來了第6屆，真心祝賀。 雖然因為疫情比以往更加艱難，但努力守護舞台的舞蹈家們的熱情和努力、觀眾們的關心讓大家得以戰勝這個時代。 」接著介紹了活動的宗旨和時間地點，最後說：「希望大家多多關注和支持障礙人國際舞蹈節。 」

PO主表示：「看到宋仲基只因素未謀面的志願者的請求就展現出這樣的誠意，似乎明白了他為什麼被大家稱為人性明星。 」之前宋仲基也多次被人分享美談，例如主動關照一起演戲的演員：去朴勳家「蹭澡」實際上在朴勳媽媽面前給他撐面子，送聚餐時喝醉的演員權勝宇回家等等，還有在成均館大學讀書時「奉勸」學長規範使用公共設施，無不令人大呼既溫暖又可靠。



網友們看到這篇帖文也紛紛留言讚歎：「真的是非常帥氣的演員！」、「人性超讚」、「無論如何挖掘都是美談」、「要對這個活動關注起來了！」



（圖：Youtube@대한민국장애인국제무용제 KIADA）

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