43歲河正宇再當哥哥，其實可能6年前他就看透了一切！還向爸爸推薦了這部電影～

這兩日南韓最勁爆的消息莫過於43歲影帝河正宇再當哥哥了，他75歲爸爸的小女友懷孕要生下孩子。

8月2日D社突然獨家爆料，75歲的老戲骨金容建因反對36歲女友A某生孩子鬧上了公堂。據了解，兩人早在2008年就認識了，已經交往了13年。今年的3月份，A某發現懷孕就告知了金容建，哪知男方以自己年紀太大再無精力養孩子要求其墮胎。最後還是河正宇和車賢宇表示很希望看到弟弟、妹妹的出生，金容建這才醒悟，表示會好好照顧孩子的母親和即將到來的寶寶。

事情爆發後，輿論和民眾的焦點全都集中在了河正宇身上，他之前在節目上的言論也被翻出，其中推薦爸爸看電影的發言引爆熱議。2015年，河正宇做客了MBC綜藝節目《我獨自生活》，節目中他推薦父親金容建看一部名為《The Best Offer》（又譯：情迷拍賣師、寂寞拍賣師、最佳出價）的電影，「蠻好看的，這是一部講述70多歲爺爺和20多歲的年輕女生之間愛情故事的影片」。



▲MBC《我獨自生活》

《The Best Offer》講述的是一部將背景設置在奧地利維也納奢華的藝術品拍賣行業中的愛情故事，同時也是一部「沒有謀殺案的驚悚片」。當時金容建聽完兒子推薦之後反問：「你是覺得像爸爸的故事嗎？」河正宇回答：「並不是，他們相差50歲，卻完全沒有羞澀，只是那個20多歲的女人只是為了詐騙而已，在反轉之前兩人的感情其實很美好，然而一切只是欺騙罷了。」 金容建聽完之後說：「怎麼可能是真正的愛情，是因為看上了物質之類，老男人最後該有多麼難過啊。」河正宇又說：「並不是，他依舊帶著希望去尋找那個女孩，故事在這裏結束了。」



▲MBC《我獨自生活》

相關內容公開後就引發了廣大網民的討論，眾人紛紛留言稱：「難道那個時候開始河正宇就已經知道他爸的故事了？ 」、「兩人在一起13年了，河正宇肯定什麼都知道」等。

事情並未到此結束，韓網上又多出不少關於金容建財產分割的問題，原本金容建只有河正宇、車賢宇兩個兒子，現在又多出一個，也難怪民眾們很好奇小寶寶將來是否能分到財產。根據韓國現行的繼承法，婚生子和婚外生子在財產繼承上並無區別，如果這個孩子要求分割財產的話，將和兩個哥哥按照1：1：1的比率繼承金容建的財產。

「首圖：TVDaily」

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