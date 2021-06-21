宋仲基這麼有錢還要去其他人家「蹭澡」！背後的故事太暖了

男神宋仲基下班後不回家竟然要去其他演員家裡洗澡？？

作為韓流男神之一，宋仲基拍戲接廣告根本不愁賺不到錢，但他卻偏要去其他演員家「蹭澡」，其實背後藏著一個暖人的故事。 演員朴勳做客《屋塔房的問題兒童們》就講述了宋仲基和他之間的故事。

朴勳和宋仲基曾一共拍攝過那部大熱韓劇《太陽的後裔》，其中有部份戲份在江原道拍攝，而劇組離朴勳的老家開車只有10分鐘的距離。 當時的片場經常灰塵瀰漫，因為拍戲渾身都髒兮兮的宋仲基有天對朴勳說：「哥哥，我能不能去你家洗澡？ 」片場附近明明有很多桑拿房，且朴勳家中還住著不少人，雖然聽到宋仲基問話的他倍感，但最終還是帶著宋仲基回到了老家。



▲KBS2《屋塔房的問題兒童們》



▲KBS《太陽的後裔》

宋仲基見到朴媽媽之後非常熱情地打招呼，貼心問候，完全就像家中的小兒子一樣。 朴勳在節目上稱：「這件事情過去之後我才察覺，原來他是特意去我家的，向我媽介紹我和他在一起拍戲，是去給我場面撐的。 我媽後來還告訴我宋仲基送了水果去，我完全不知道，他真的非常貼心。 」



▲KBS2《屋塔房的問題兒童們》

宋仲基一直都是韓娛圈暖男代表人物，不僅顏值在線，業務能力強，私下人品也很不錯，前段時間帶著《黑道律師文森佐》劇組一起參加綜藝節目《出差十五夜》，就特意把靠前的座位留給其他演員，自己默默坐在後排最側面，還留意哪些人沒有發言，故意塞話給對方，製造露臉機會。



▲tvN《出差十五夜》

「首圖：KBS《太陽的後裔》」

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