【有片】义气演员！宋仲基又一美谈：隔离在家为障碍人舞蹈节拍宣传片，盛装出镜不收一分钱

宋仲基真的是人性超好的演员，总是给大家惊喜啊！

近日韩网论坛上出现一篇帖文《关於演员宋仲基的人性》，发帖人表示自己是障碍人士国际舞蹈节的志愿工作者，因为找不到其他方式感谢宋仲基，所以在网上公开他的暖心举动。



原来，这个舞蹈节是为先天身体不便或后天遭遇事故的人提供一个超越自我的机会、是很有意义的活动，虽然今年已经是第6届，而且也算是国际活动，但大众知名度很低也没有广告赞助，今年受到大环境的影响，更是令宣传工作雪上加霜。

PO主7月看到新闻说宋仲基正在进行居家隔离，四处打听到他的Email后发了邮件给他，拜托他隔离期间如果有时间可否帮忙「用手机在家拍30秒左右的宣传影片」。

之后宋仲基方面请PO主把过往6年的活动资料发过去，接著好一段时间都没有消息。PO主以为和其他受到拜托的艺人一样就这样没下文了，不料过了快一个月时，真的收到宋仲基发来的宣传影片！



PO主激动表示：「我们几个志愿者真的超级感动，因为没办法给他一分钱酬劳，只是拜托他用手机简单地讲几句话而已，没想到他这样花时间和费用、非常有诚意地拍了影片。 」

片中的宋仲基穿著可以直接出席颁奖礼的整套西装、做了妆发造型，看起来还有专业打光：「大家好，我是宋仲基。大韩民国障碍人国际舞蹈节今年迎来了第6届，真心祝贺。 虽然因为疫情比以往更加艰难，但努力守护舞台的舞蹈家们的热情和努力、观众们的关心让大家得以战胜这个时代。 」接著介绍了活动的宗旨和时间地点，最后说：「希望大家多多关注和支持障碍人国际舞蹈节。 」

PO主表示：「看到宋仲基只因素未谋面的志愿者的请求就展现出这样的诚意，似乎明白了他为什么被大家称为人性明星。 」之前宋仲基也多次被人分享美谈，例如主动关照一起演戏的演员：去朴勋家「蹭澡」实际上在朴勋妈妈面前给他撑面子，送聚餐时喝醉的演员权胜宇回家等等，还有在成均馆大学读书时「奉劝」学长规范使用公共设施，无不令人大呼既温暖又可靠。



网友们看到这篇帖文也纷纷留言赞叹：「真的是非常帅气的演员！」、「人性超赞」、「无论如何挖掘都是美谈」、「要对这个活动关注起来了！」



（图：Youtube@대한민국장애인국제무용제 KIADA）

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