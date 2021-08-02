好久不見的演員珉雅回歸啦！與權華夽攜手愛情劇《請確認活動》，14日首播

珉雅每次演的角色都很可愛呢！喜歡《Mouse》成耀漢醫生權華夽的朋友也別錯過啦！

MBC新劇《請確認活動》（이벤트를 확인하세요）將在本月14日首播，官方正如火如荼宣傳中，發布了多款劇照、海報以及兩版預告。

《請確認活動》為去年MBC劇本募集大賽中獲獎之作品，是講述分手後的戀人展開情侶旅行的感性愛情劇。明明已經分手的戀人，卻裝作若無其事和其他情侶一同到濟州島旅行，會發生什麼樣的事情呢？此劇同時還會將濟州島的美麗風光呈現在觀眾面前。

珉雅飾演比起人類更相信植物的園藝師「河松伊」，在感情上很坦率，雖然有時候會過於直接，但是個其實是個很有個人魅力的可愛之人。劇照中的珉雅清新陽光，笑容融化人心，完美表現了「河松伊」是多麼熱愛自己的工作。



權華夽飾演河松伊的前男友「朴道謙」，是名獨立樂團團長兼主唱，是個在戀愛中很會利用自己魅力把握時機的人，自尊心強且個性挑剔，卻是個偶有浪漫時刻、很難讓人討厭的傲嬌人物。兩張劇照分別是他演唱時專注的姿態，還有他旅行時盯著某人出神的模樣。



▼雙人海報



另外，安遇緣（安友淵）飾演河松伊與朴道謙參與情侶旅行的導遊「徐智江」，會和河松伊與朴道謙形成微妙的三角關係。徐智江是很少表露自己感情，能正確區分是非的類型，雖然是按照既定計劃行動的Plan Man風格，但是在濟州島旅行中遇到了難以捉摸的松伊，他的計劃生變。



▼三人海報



預告中，河松伊無法理解朴道謙為何分手，正好有了情侶旅行機會得以挽回。首支預告以活潑有趣的風格表現，二支預告卻相當傷感。





《請確認活動》將在本月14日起，每週六晚間9點50分於MBC首播，共4集。

（圖：MBC）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞