「姪女傻瓜」Simon D攜姪女彩彩拍攝畫報，對彩彩的疼愛溢於言表

演藝圈真的好多姪女（姪子）傻瓜呀～彩彩真的好漂亮～

嘻哈歌手Simon D曾在節目《我獨自生活》中公開自己身為「姪女傻瓜」的一面，日前與弟弟的女兒、姪女「彩彩」鄭彩溫一同拍攝雜誌畫報，留下了美好紀念。

當時在《我獨自生活》，彩彩一露臉就讓《我獨》彩虹會員們驚呼，因為五官已長很精緻、非常很漂亮，Simon D還提供照片證明彩彩和自己小時候很像（原來Simon D也是美人胚子出身）。朴娜勑認為彩彩很適合當兒童模特兒，Key也說彩彩的臉很適合SM（知名的花田公司）。彩彩的臉蛋，以及Simon D超寵彩彩的模樣就成為了話題。

▼《我獨自生活》片段





上月，Simon D和彩彩接受雜誌《ELLE》邀請拍攝了一系列畫報，Simon D與彩彩各自散發著魅力，據說兩人在現場可是有十足默契，相處非常可愛。



Simon D前陣子完成了曾有過的夢想成為抒情歌手，和演藝圈前輩後輩共組美聲男團MSG Wannabe，而他在《ELLE》採訪說自己的最大夢想仍是Rapper，還說：「彩彩長大之後，會知道伯伯（指自己）是做什麼音樂的人，希望她到時候不要讓她覺得丟臉。」態度非常謙虛，對彩彩的疼愛也溢於言表。



他也提到這次拍攝讓他和家人有機會在首爾團聚一天，讓自己有了「休息」的感覺，他說：「家的存在對我來說是最好的休息。」與《我獨自生活》當集內容一樣，毫不保留地表示對家與家人的愛。



更多畫報與採訪內容可見《ELLE》8月號，Simon D與彩彩的IG也透露不少幕後內容，Simon D的MSG Wannabe兼頂峰同期隊友李東輝也被彩彩的魅力深深吸引呢！

（圖：《ELLE》）

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