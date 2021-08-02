好久不见的演员珉雅回归啦！与权华夽携手爱情剧《请确认活动》，14日首播

珉雅每次演的角色都很可爱呢！喜欢《Mouse》成耀汉医生权华夽的朋友也别错过啦！

MBC新剧《请确认活动》（이벤트를 확인하세요）将在本月14日首播，官方正如火如荼宣传中，发布了多款剧照、海报以及两版预告。

《请确认活动》为去年MBC剧本募集大赛中获奖之作品，是讲述分手后的恋人展开情侣旅行的感性爱情剧。明明已经分手的恋人，却装作若无其事和其他情侣一同到济州岛旅行，会发生什么样的事情呢？此剧同时还会将济州岛的美丽风光呈现在观众面前。

珉雅饰演比起人类更相信植物的园艺师「河松伊」，在感情上很坦率，虽然有时候会过於直接，但是个其实是个很有个人魅力的可爱之人。剧照中的珉雅清新阳光，笑容融化人心，完美表现了「河松伊」是多么热爱自己的工作。



权华夽饰演河松伊的前男友「朴道谦」，是名独立乐团团长兼主唱，是个在恋爱中很会利用自己魅力把握时机的人，自尊心强且个性挑剔，却是个偶有浪漫时刻、很难让人讨厌的傲娇人物。两张剧照分别是他演唱时专注的姿态，还有他旅行时盯著某人出神的模样。



▼双人海报



另外，安遇缘（安友渊）饰演河松伊与朴道谦参与情侣旅行的导游「徐智江」，会和河松伊与朴道谦形成微妙的三角关系。徐智江是很少表露自己感情，能正确区分是非的类型，虽然是按照既定计划行动的Plan Man风格，但是在济州岛旅行中遇到了难以捉摸的松伊，他的计划生变。



▼三人海报



预告中，河松伊无法理解朴道谦为何分手，正好有了情侣旅行机会得以挽回。首支预告以活泼有趣的风格表现，二支预告却相当伤感。





《请确认活动》将在本月14日起，每周六晚间9点50分於MBC首播，共4集。

（图：MBC）

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