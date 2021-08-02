《第六感2》為何邀不到女嘉賓！劉在錫親自公開原因，成員們聽完都覺得很遺憾～

雖然《第六感2》很有趣，但想到錄製節目的過程，壓力也是挺大的。最新 MAMAMOO 出演的第六集大家看了沒～？

tvN 熱門推理綜藝節目《第六感2》一直以來都是邀請男嘉賓，劉在錫開場就親自公開了邀不到女嘉賓的原因，聽完成員們也紛紛進入了檢討模式(!?)。

這一次開場，劉在錫和李相燁很有默契地穿上天藍色襯衫，兩人都盛裝打扮過，沒錯！因為節目第一次出現了女生嘉賓。



劉在錫想要打斷大家的閒聊卻無法成功，李相燁雖然幫他說話，劉在錫卻說：「這個節目就是為了看這個啊，就是要看我被她們欺壓。」TAT 大神也是很明白，觀眾在享受這份樂趣，女成員們也瞬間變得安靜下來。



終於要歡迎來賓出場，Jessi 開心的說：「今天來賓是我很熟的妹妹。」劉在錫則分享了節目組的邀約過程，雖然每週都有來賓（但都是男的），也希望能邀請到女生嘉賓…



但她們都說：「抱歉，雖然節目真的很有趣，但要上節目，好像不是那麼適合。」然後委婉地拒絕了節目組，看來對女藝人來說，《第六感2》給她們的壓力太大了。XD



節目終於贏來首組女嘉賓～！



人氣女團 MAMAMOO 的頌樂和玟星，大家也格外興奮且充滿感激。



劉在錫忍不住說：「邀請了100多個人，（成功率2%）只有她們倆願意來。」



究竟是女成員們讓來賓覺得壓力大？或者推理的壓力大？還是有其他原因？就讓大家自行體會啦！

*圖：《第六感2》@ friDay影音

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