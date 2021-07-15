韓劇主題曲給她唱都會紅！最低調的OST女王：Punch，網友：歌聲真的比臉紅、太好聽了

《太陽的後裔》、《步步驚心：麗》、《鬼怪》、《熱血祭司》、《德魯納酒店》、《山茶花開時》…等多部熱門韓劇都有她的歌聲，她真的太強了！來聽聽她的13首串燒歌曲吧。（小編好愛《Say Yes》跟《Done For Me》）

小編真的愛死她的歌聲了！而她受邀登上 Dingo music 頻道專屬的特別節目《Killing Voice》目前也突破500萬觀看人次，相當熱門，也讓更多人知道原來 Punch 長得那麼可愛迷人。

她參與過的韓劇OST也幾乎都是非常熱門的作品，每當看劇過程中她的歌聲一出來，就讓觀眾們瞬間帶入情緒，相當動人，也經常受邀與許多人氣兼具實力派的歌手們合作，非常搶手。



▼串燒13首歌曲的完整影片：



【曲目表】其中有一些是合作曲

00:00開場發言

00:32《因為入夜了》

01:51《Sometimese》

03:15《分手中》

04:40《今晚也》

05:10《Stay With Me》( 鬼怪 OST )

06:00《Everytime》( 太陽的後裔 OST )

06:24《Say Yes》 ( 月之戀人－步步驚心：麗 OST )

07:53《這夜晚的盡頭》

08:26《Done For Me》( 德魯納酒店 OST )

09:23《就像夜空的那顆星星 / Midnight》(喜歡布拉姆斯嗎? OST )

10:40《像電影裡出場的主人公一樣》( 山茶花開時 OST )

12:05《我很嫉妒》

13:42《再見 曾是我全部的你》2021年3月新歌

許多網友也留言表示「知道她的歌聲，卻第一次知道她的長相」、「聽完又再次迷上她了」、「長得小小隻的好可愛」、「根本就是名曲製造機」、「只用唱功就讓人愛上，真正有才華的歌手」、「真的就像Punch一樣，一拳擊中我的心」、「我想我是戀愛了」

大家聽完覺得如何呢？

*圖：딩고 뮤직 dingo music@youtube / genie、melon@official

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞