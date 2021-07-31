强强联手！「最低调的OST女王」Punch &「音源强者」Mad Clown将在8月3日发表合作曲

【热门歌曲回顾】两位拥有独特音色的「音源强者」合作，也都曾为经典韩剧《太阳的后裔》唱过OST，大家还记得是哪两首歌吗？！

最新消息，音色女神「Punch」与 Rapper「Mad Clown」即将在8月3日发行合作曲，两位都是一发行歌曲就能够横扫各大音源榜的音源强者，这一次合作也让人非常好奇他们会用什么样的音乐风格来呈现。

▼拥有「音色女神」称号的 Punch，同时也是相当低调的 OST 女王，参与过15部韩剧OST，也全都是非常热门的作品，像是《皮诺丘》、《太阳的后裔》、《步步惊心：丽》、《鬼怪》、《德鲁纳酒店》、《山茶花开时》、《喜欢布拉姆斯吗?》等，早先受邀参与串烧歌曲「Killing Voice」时，也让大众更知道她的高颜值，真的是太低调了啦～！



要说两位歌手有什么缘份，那就是都为《太阳的后裔》唱过OST，两首歌曲分别是…

▼《再次将你》（Once Again）Mad Clown & 金娜英，Mad Clown 真的跟非常多歌手合作过，中毒性强的RAP音调也成为专属他的个人特色：【原曲MV】





*图：《太阳的后裔》OST＠KKBOX

▼《Everytime》（每次）EXO Chen & Punch：【原曲MV 】





*图：《太阳的后裔》OST＠KKBOX

让我们一起期待8月3日的新歌发表吧！

*封面图：Dingo music、Starship X Entertainment@official

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