朴修弘今日和23歲年下圈外女友登記結婚，與兄嫂的財產訴訟也正式開始了！

朴修弘和親哥的財產官司牽動人心，今日上午久違地分享好消息：51歲的他終於結婚啦！

朴修弘今天上午通過伴侶貓多弘的IG發佈長文宣佈和女友登記結婚，獲得網友一片祝福：「在不短的人生裡，我一直很膽小。 初衷是為了不要給別人帶去麻煩，但現在回頭看卻發覺沒有對自己的人生負責，因此非常後悔。 所以即便有點晚，仍然鼓起勇氣決定更有責任感地過自己的生活。 」

「今天我成為了一個家庭的家長，和愛的人登記結婚了。 在舉辦婚禮之前先登記只是因為遇到了想一起走向未來的人、深深信任並愛著彼此，沒有別的原因。 ...... 我希望更加忠於自己的感情，對即便在困難的狀況下也一直守護在我身邊的人負起責任。 」

有報道稱朴修弘的妻子1993年出生、比朴修弘小23歲，曾經是電視主播志願生。關於對方的身份，朴修弘表示：「成為我妻子的人是非演藝界人士、平凡的普通人，請大家不要過度關心和猜測。 」



今年初朴修弘透露和親哥存在收入方面的糾紛：兄嫂一家30年來替朴修弘管理所屬社及收入，借機暗中侵吞上百億演出酬勞！上月底朴修弘終於向兄嫂提出訴訟，據悉一開始索賠金額是86億韓元，但調查過程中又發現了更多通過個人存摺貪污的嫌疑，因此將索賠金額上調至116億韓元;對兄嫂名下不動產的扣押申請也已經獲得批準。

經過這些風波，網友們對他的新出發紛紛表示支持和祝福：「以前真的太辛苦了，以後一直幸福吧！」、「差點以為他要和多弘結婚哈哈哈」、「多弘要有媽媽了耶！」、「一直以來結婚都被阻撓，現在跟身邊的人們劃清界限後終於結婚了，恭喜修弘啊！」



（圖：IG@park_soohong、blackcatdahong）

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