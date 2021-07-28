曹承佑時隔16年終於上綜藝節目，就選《劉Quiz》今晚首播：我也有看《RM》但我不愛跑XD

（預告精華）《劉Quiz》把不上綜藝節目的演員都請來了，真的很厲害啊！今晚可以看到曹叔的專訪了～。

tvN 熱門知性訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的邀請嘉賓神話還在持續更新中，這一回邀請到的是時隔16年終於上節目的實力派演員曹承佑，觀眾們也非常期待劉在錫對曹承佑的深度訪談。



▼預告，今晚這一期節目除了有曹承佑之外，還邀請到了經典美聲男團 SG Wannabe，和《寄生上流》奉俊昊身旁的美女翻譯員崔成宰（Sharon），來賓名單相當華麗！



而在搶先公開的影片中，曹承佑聊到了關於自己為何會選擇來上《劉Quiz》的原因，因為出演這節目的來賓們，都能夠很深入、自然的暢聊自己的故事，還有跟自己熟識、值得信賴的哥哥池珍熙，也曾在《劉Quiz》聊到曹承佑，結果真的把它給喚來了～。



他表示非常期待看到劉在錫，尤其是《Running Man》中他奮力奔跑的模樣令他印象深刻，不過，預告中也提到過自己並不喜歡奔跑，絕妙的口才切換也讓劉在錫笑聲不斷。



此外，本期節目還會談到自己初戀的故事，以及發掘許多過往的黑歷史！？更多有趣的內容將在今晚20:40播出的《劉Quiz》可看到哦，喜歡曹承佑的你千萬不能錯過的一集。

*圖：tvN《劉Quiz》＠youtube

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