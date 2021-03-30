朴修弘被親哥哥侵吞超過100億資產！兄嫂一家已逃跑，姪女曾揚言：「叔叔的遺產是我的」

朴修弘兄嫂一家30年來以幫他管理演藝收入的名義暗中侵佔資產，怕財路斷掉所以反對他結婚，現在居然又帶著錢逃跑、拒絕聯絡，真是太過分！

韓國諧星朴修弘（曾譯名：朴秀宏）近日被大家發現情緒反常，多次在節目裡哭出來，前幾日有網友在他的Youtube頻道裡留言曝光內情大家才知，原來朴修弘從30年前入行到現在都是在個人經濟公司，當時把沒有工作的哥哥請來當經紀人，由兄嫂管理朴修弘的出演費和財產，不料兄嫂從來沒有給朴修弘應得的合約金，出演費也很少按時支付，還因為擔心財路斷掉而反對朴修弘結婚 ：「以家人的權威把他當做奴隸一樣剝削，朴修弘只是他們的ATM而已。 」

網友更透露稱，朴修弘的哥哥表面上說會還錢，但存摺名字已經換成兄嫂和他們的小孩：「合約金和演出費加起來超過100億。 現在他們已經逃跑了。 」

此外據朴修弘朋友向媒體透露：哥哥用朴修弘的錢在首爾買了好幾座大樓，朴修弘一直以為這些樓是在他名下，直到哥哥把這些樓全部賣掉、徹底斷絕聯絡，朴修弘才得知真相，大受打擊。



朴修弘昨天在寵物貓的IG帳號上PO出長文，表示確有此事：「30年後的某一天突然發現，我靠自己努力獲得的東西並不屬於我。 我很受打擊，希望通過對話解決掉，但直到現在也沒有獲得答覆。 」朴修弘表示正在收集事實證據，最後一次請求對話，如果連這次都被拒絕的話，「將無法繼續把他們視為家人。 」

朴修弘還強調父母對此並不知情，拜託大家不要猜測和責怪他的父母；並且表示會繼續好好出演節目，不給節目方帶去麻煩。



（圖：IG@blackcatdahong）

消息爆出后，朴修弘2012年接受採訪時說的一段話也再次被關注：「我有一個培養得很好的姪女，誰也不羡慕，然而姪女跟我說：叔叔的遺產是我的。 」據悉，朴修弘姪女的IG里滿是穿戴名牌貨的照片。

此前朴修弘出演SBS《Beauty and the Beast》、MBN《出氣秀 蘿蔔泡菜》時也有提到：「30年都在不停的工作、為家人犧牲，然而回頭一看，我自己什麼都沒有。 有生以來第一次受到這麼大的傷害，非常辛苦。 真的很感謝陪伴我的多弘（朴修弘的貓）。」現在朴修弘已經設立新的個人經紀公司，名字就叫「和多弘一起有限公司」。



朴修弘近日出演了MBC《Radio Star》，播出時間未定，很多人關心他是否會在節目中談到遭家人背叛一事;而朴修弘擔任固定主持的SBS《我家的熊孩子》節目組則對朴修弘母親是否下車未作出回應，只表示「本周沒有錄製日程」。

很多網友對朴修弘的遭遇表示心痛，支持他找回屬於自己的財產。



（封圖：MBN《出氣秀 蘿蔔泡菜》節目截圖，Dahongerang）

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