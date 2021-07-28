朴修弘今日和23岁年下圈外女友登记结婚，与兄嫂的财产诉讼也正式开始了！

朴修弘和亲哥的财产官司牵动人心，今日上午久违地分享好消息：51岁的他终於结婚啦！

朴修弘今天上午通过伴侣猫多弘的IG发布长文宣布和女友登记结婚，获得网友一片祝福：「在不短的人生里，我一直很胆小。 初衷是为了不要给别人带去麻烦，但现在回头看却发觉没有对自己的人生负责，因此非常后悔。 所以即便有点晚，仍然鼓起勇气决定更有责任感地过自己的生活。 」

「今天我成为了一个家庭的家长，和爱的人登记结婚了。 在举办婚礼之前先登记只是因为遇到了想一起走向未来的人、深深信任并爱著彼此，没有别的原因。 ...... 我希望更加忠於自己的感情，对即便在困难的状况下也一直守护在我身边的人负起责任。 」

有报道称朴修弘的妻子1993年出生、比朴修弘小23岁，曾经是电视主播志愿生。关於对方的身份，朴修弘表示：「成为我妻子的人是非演艺界人士、平凡的普通人，请大家不要过度关心和猜测。 」



今年初朴修弘透露和亲哥存在收入方面的纠纷：兄嫂一家30年来替朴修弘管理所属社及收入，借机暗中侵吞上百亿演出酬劳！上月底朴修弘终於向兄嫂提出诉讼，据悉一开始索赔金额是86亿韩元，但调查过程中又发现了更多通过个人存摺贪污的嫌疑，因此将索赔金额上调至116亿韩元;对兄嫂名下不动产的扣押申请也已经获得批准。

经过这些风波，网友们对他的新出发纷纷表示支持和祝福：「以前真的太辛苦了，以后一直幸福吧！」、「差点以为他要和多弘结婚哈哈哈」、「多弘要有妈妈了耶！」、「一直以来结婚都被阻挠，现在跟身边的人们划清界限后终於结婚了，恭喜修弘啊！」



（图：IG@park_soohong、blackcatdahong）

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