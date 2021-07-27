「我喜歡的女團解散了...」韓射箭選手金在德自曝是I.O.I忠實粉絲，本命磪有情給他IG瘋狂點讚！

獲得本命點讚一定超開心的啦！

昨日韓國選手金在德與金優鎮、吳真爀一同獲得東京奧運會男子射箭團體冠軍，小小年紀17歲就摘得金牌令人矚目，而他之前透露自己是女團粉絲一事也引起關注。上月底金在德接受採訪被問到喜歡哪個女團時，苦笑表示以前有喜歡的但現在沒有了：「以前很喜歡I.O.I，但現在解散了，沒辦法。」



（圖：Youtube@온마이크)

I.O.I於2016年5月通過Mnet《Produce 101》節目出道，2017年1月底宣佈解散，之後多次有重組消息但最終未能成功，給不少粉絲留下遺憾。



其實金在德5年之前就表達過對I.O.I的愛，現在5年過去了感情絲毫未變。 2016年9月的KBS 2TV綜藝《我們社區藝體能》中，當時只有13歲的金在德作為小學組排名第一的「射箭神童」出演節目，李水根問他有沒有喜歡的女團，金在德立即說：「有！我喜歡I.O.I！」問到最愛成員是哪一位，金在德語調都提高了一度：「是磪有情！」



（圖：KBS 2TV《我們社區藝體能》節目截圖 Youtube@KBS StarTV： 인물사전）

不僅金在德的IG有追蹤磪有情：



（圖：IG@kim_je_deok_0412）

而且磪有情也多次給金在德的PO文點讚，獲得偶像的肯定，真的是追星相當成功的粉絲了！



（圖：IG@kim_je_deok_0412）

（封圖：Youtube@온마이크、KBS StarTV： 인물사전）

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