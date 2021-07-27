「我喜欢的女团解散了...」韩射箭选手金在德自曝是I.O.I忠实粉丝，本命磪有情给他IG疯狂点赞！

获得本命点赞一定超开心的啦！

昨日韩国选手金在德与金优镇、吴真爀一同获得东京奥运会男子射箭团体冠军，小小年纪17岁就摘得金牌令人瞩目，而他之前透露自己是女团粉丝一事也引起关注。上月底金在德接受采访被问到喜欢哪个女团时，苦笑表示以前有喜欢的但现在没有了：「以前很喜欢I.O.I，但现在解散了，没办法。」



（图：Youtube@온마이크)

I.O.I於2016年5月通过Mnet《Produce 101》节目出道，2017年1月底宣布解散，之后多次有重组消息但最终未能成功，给不少粉丝留下遗憾。



其实金在德5年之前就表达过对I.O.I的爱，现在5年过去了感情丝毫未变。 2016年9月的KBS 2TV综艺《我们社区艺体能》中，当时只有13岁的金在德作为小学组排名第一的「射箭神童」出演节目，李水根问他有没有喜欢的女团，金在德立即说：「有！我喜欢I.O.I！」问到最爱成员是哪一位，金在德语调都提高了一度：「是磪有情！」



（图：KBS 2TV《我们社区艺体能》节目截图 Youtube@KBS StarTV： 인물사전）

不仅金在德的IG有追踪磪有情：



（图：IG@kim_je_deok_0412）

而且磪有情也多次给金在德的PO文点赞，获得偶像的肯定，真的是追星相当成功的粉丝了！



（图：IG@kim_je_deok_0412）

（封图：Youtube@온마이크、KBS StarTV： 인물사전）

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