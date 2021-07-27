《學校2021》金永大下車後，男二將由新人演員秋英宇接演，曾主演過BL劇的99年生小鮮肉

這下子四位主演都是1999年生了，希望《學校2021》能順利開拍，不要又變成2022了，男主角金曜漢也等了快一年半。 PS：秋英宇曾主演過 BL 劇《You Make Me Dance》（時光可期）

最新消息，經典韓劇系列《學校2021》的男二號，將由主演過BL劇《You Make Me Dance》（時光可期）的新人演員秋英宇接演，填補金永大的空位。



*圖：J Wide Company@official

目前主演有金曜漢、趙怡賢、黃寶凜，再加上秋英宇後，四位都是同齡1999年出生的新生代演員，也期待幾位能培養出好的默契。

▼原陣容：金曜漢、金永大、趙怡賢、黃寶凜



*圖：KBS@official

而秋英宇最具代表性的戲劇作品，就是跟元亨勳合作主演的BL劇《You Make Me Dance》，現代舞志願生&討債人（高利貸業者）相遇後的勵志羅曼史。



*圖：Kiwi傳媒集團@official

▼預告＆初相遇片段：



近日，官方也透露《如蝶翩翩》中挑戰芭蕾舞追夢之旅的老爺爺－朴仁煥，也將出演《學校2021》成為男主角金曜漢的爺爺。



*圖：tvN Drama@official

《學校2021》以職業高中為背景，講述在所有人都想考上大學的這條路上，有一群學生不把考上大學為目標，而是忠於尋找自己夢想的熱血青春故事。

*封面圖：y_haa.n@IG／J Wide Company@official

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