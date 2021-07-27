[完整分享]《機智醫生生活2》停播週等得太焦急！你一定要知道這些動聽的OST與插曲被選定的原因！

《機智醫生生活2》原本每週播出一集約90分鐘左右，不過本週四將播出劇情以外的特輯，令許多忠實收看的觀眾們都哀號連連，真的內心非常焦急。不過先回頭看看這些曾出現在劇中的歌曲，導演的細心安排讓大家會心一笑。



照片:tvN

EP1：「雨與你」

這首歌曲出現在EP1其實有點小悲傷，呼應著上一季的最後，翊俊向頌和在束草的間接告白，不過頌和思考了很久，還是間接的婉拒了兩人從深厚友情再進一步的想法。歌詞中寫著「現在已經沒關係了…愛情那些，我都放棄了…」，似乎有些感傷，想要強打起精神來面對那個離我遠去的你。



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翊俊與頌和甚至在團練結束後，兩人同車卻不發一語，是不是也正在思考著歌詞與這段關係的可能性？另外在EP4翊純打電話來與雋婠分手時，這首歌曲也默默地響起了……但是雋婠實在說不出自己沒關係啊！看後面就知道他無法放棄這段戀情！



EP2：「秋日的郵局前」

這首歌曲直接由本集的主角碩亨金大明演唱，原唱版本是歌手尹道賢，不過因為BTS防彈少年團的JIN也有演唱過，所以許多觀眾們也很耳熟。可能因為我們秋敏荷醫師也是ARMY的一員啊！還有這首歌名也包含了「秋」，不知道是否有暗示這對熊熊CP的走向呢？



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這一集最揪心的部分是面臨引產的產婦失去了孩子，讓碩亨也難以面對傷心的母親。不過最後患者出院時，碩亨傳了訊息說：「不好的事情也會發生在善良的人身上。」令患者相當感動。歌詞中的「像是盛夏下著大雨，堅強堅持的花朵們，冬天暴風雪中，依舊站立的大樹。」也在說明逆境下的堅持。



EP3：「I Like You我喜歡你」

這集出現的是原唱趙容弼的歌曲，歌詞中不斷重複的就是「可是我就是喜歡你，是不是愛情我不知道」，充分表達了頌和的心情。頌和對於翊俊的任何笑話，不管是多爛的梗總是能夠哈哈大笑，加上這一集當中還有特別演出的李奎炯助攻，要頌和反思自己心中是否有這樣的人存在，跟他在一起總是特別開心，就像此時路過咖啡廳用鼻孔喝咖啡的翊俊！



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而這首歌曲，在龍石敏拿著花束來向女友善彬道歉的時候也出現囉！



EP4：「現在該忘記了」、「比任何人更愛你」、蔡頌和大走音的「Couple」

這首歌曲曾出現在《請回答1988》的OST，也是正煥要忘記德善的主題曲。雖然再次被選為團練歌曲，但並沒有歸為本劇正式的OST。這首歌曲是為了切合被分手的雋婠心情，大家也都有留意到，雋婠在演唱的時候，歌詞裡的「忘了吧」都沒有唱出來，其實他對於翊純一直放不下，之後他更在頌和與翊俊前坦白了自己的心情。



不過本集正式的OST應該是TWICE的這首「比任何人更愛你」，光看封面就知道是最甜蜜的Winter Garden這一組合，但即使雋婠目前是被宣告分手，但他的心中也是比任何人更愛翊純的。TWICE也是第一次以全體團員來演唱戲劇OST，甜美的歌聲相當受到粉絲們的喜愛！



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本集同場加映頌和與翊俊散步時哼唱的「Couple」，這是水晶男孩的經典歌曲之一，不過因為頌和的大走音，連翊俊都想了一下才猜出是這首歌。從頌和五音不全的哼唱，連Rap都有包含，一旁的翊俊還耐心地等到她唱完全曲唱到開心，還幫她披著白袍，最後才問「唱完了嗎？」雖然大家都很反對頌和擔任主唱，但也只有翊俊能夠整首聽到最後……



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歌詞裡「比起以前，現在的你更好」「Oh Love，為何現在才知道…」Rap的部分也是說明愛意，兩人雖然已是超過20年的好友，翊俊聽起來不會覺得是頌和表白的歌詞，不過觀眾也期待這首歌曲也是暗示兩人有機會成為CP。



EP5：「喜歡喜歡」、「已過一年」

曹政奭繼上一季風靡音源榜的「ALOHA」之後又再度演唱本季的OST，感覺太太Gummy又開始感到威脅感…這首歌曲與前面的「I Like You我喜歡你」都一樣在表達甜甜愛意，上一首比較類似頌和的心，這首感覺更像是翊俊的表白，調皮的他在KTV裡還用手假裝心臟猛跳的樣子，逗弄心情不佳的雋婠，碩亨也加入中間段落大唱「你好，我的天使，你是怎麼偷走了我的心」，非常有趣。



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而這首歌曲也從KTV畫面直接連接到政源與冬天在家中的螃蟹約會，真的是太甜啦！冬天要求教授要表達對她的愛，也就是歌詞中「我很喜歡你，不想刻意裝飾，想給你我的一切」這樣的感覺。



這首神選曲也是劇中導演精心安排，透過翊純在車內連結手機中的這首愛歌，讓觀眾們也知道已經過去一年，歌詞中「雖然已過一年，但一年一年過去我依舊在等你…太想念你了，說不出口要你回來…」，除了雋婠放不下的想念，翊純又何嘗不是如此？



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這首九年前的原曲MV中還出現了張震！



EP6：「Superstar」

上週播出的第六集充滿許多新手醫師加入，在實習的階段難免犯下許多可笑的錯誤，五人幫也互揭黑歷史，歌詞中的重點「沒關係，一切都會好起來」，除了是這些教授們給晚輩的鼓勵，套用在入院的病患身上也非常貼切，劇中還說明了醫師也是人，也會有想大哭的時候，這不丟臉，適度的表達是可以的。這首充滿正能量的鼓勵歌曲，放在現在的疫情時期感覺也非常激勵人心。



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