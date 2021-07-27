[完整分享]《机智医生生活2》停播周等得太焦急！你一定要知道这些动听的OST与插曲被选定的原因！

《机智医生生活2》原本每周播出一集约90分钟左右，不过本周四将播出剧情以外的特辑，令许多忠实收看的观众们都哀号连连，真的内心非常焦急。不过先回头看看这些曾出现在剧中的歌曲，导演的细心安排让大家会心一笑。



照片:tvN

EP1：「雨与你」

这首歌曲出现在EP1其实有点小悲伤，呼应著上一季的最后，翊俊向颂和在束草的间接告白，不过颂和思考了很久，还是间接的婉拒了两人从深厚友情再进一步的想法。歌词中写著「现在已经没关系了…爱情那些，我都放弃了…」，似乎有些感伤，想要强打起精神来面对那个离我远去的你。



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翊俊与颂和甚至在团练结束后，两人同车却不发一语，是不是也正在思考著歌词与这段关系的可能性？另外在EP4翊纯打电话来与隽婠分手时，这首歌曲也默默地响起了……但是隽婠实在说不出自己没关系啊！看后面就知道他无法放弃这段恋情！



EP2：「秋日的邮局前」

这首歌曲直接由本集的主角硕亨金大明演唱，原唱版本是歌手尹道贤，不过因为BTS防弹少年团的JIN也有演唱过，所以许多观众们也很耳熟。可能因为我们秋敏荷医师也是ARMY的一员啊！还有这首歌名也包含了「秋」，不知道是否有暗示这对熊熊CP的走向呢？



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这一集最揪心的部分是面临引产的产妇失去了孩子，让硕亨也难以面对伤心的母亲。不过最后患者出院时，硕亨传了讯息说：「不好的事情也会发生在善良的人身上。」令患者相当感动。歌词中的「像是盛夏下著大雨，坚强坚持的花朵们，冬天暴风雪中，依旧站立的大树。」也在说明逆境下的坚持。



EP3：「I Like You我喜欢你」

这集出现的是原唱赵容弼的歌曲，歌词中不断重复的就是「可是我就是喜欢你，是不是爱情我不知道」，充分表达了颂和的心情。颂和对於翊俊的任何笑话，不管是多烂的梗总是能够哈哈大笑，加上这一集当中还有特别演出的李奎炯助攻，要颂和反思自己心中是否有这样的人存在，跟他在一起总是特别开心，就像此时路过咖啡厅用鼻孔喝咖啡的翊俊！



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而这首歌曲，在龙石敏拿著花束来向女友善彬道歉的时候也出现罗！



EP4：「现在该忘记了」、「比任何人更爱你」、蔡颂和大走音的「Couple」

这首歌曲曾出现在《请回答1988》的OST，也是正焕要忘记德善的主题曲。虽然再次被选为团练歌曲，但并没有归为本剧正式的OST。这首歌曲是为了切合被分手的隽婠心情，大家也都有留意到，隽婠在演唱的时候，歌词里的「忘了吧」都没有唱出来，其实他对於翊纯一直放不下，之后他更在颂和与翊俊前坦白了自己的心情。



不过本集正式的OST应该是TWICE的这首「比任何人更爱你」，光看封面就知道是最甜蜜的Winter Garden这一组合，但即使隽婠目前是被宣告分手，但他的心中也是比任何人更爱翊纯的。TWICE也是第一次以全体团员来演唱戏剧OST，甜美的歌声相当受到粉丝们的喜爱！



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本集同场加映颂和与翊俊散步时哼唱的「Couple」，这是水晶男孩的经典歌曲之一，不过因为颂和的大走音，连翊俊都想了一下才猜出是这首歌。从颂和五音不全的哼唱，连Rap都有包含，一旁的翊俊还耐心地等到她唱完全曲唱到开心，还帮她披著白袍，最后才问「唱完了吗？」虽然大家都很反对颂和担任主唱，但也只有翊俊能够整首听到最后……



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歌词里「比起以前，现在的你更好」「Oh Love，为何现在才知道…」Rap的部分也是说明爱意，两人虽然已是超过20年的好友，翊俊听起来不会觉得是颂和表白的歌词，不过观众也期待这首歌曲也是暗示两人有机会成为CP。



EP5：「喜欢喜欢」、「已过一年」

曹政奭继上一季风靡音源榜的「ALOHA」之后又再度演唱本季的OST，感觉太太Gummy又开始感到威胁感…这首歌曲与前面的「I Like You我喜欢你」都一样在表达甜甜爱意，上一首比较类似颂和的心，这首感觉更像是翊俊的表白，调皮的他在KTV里还用手假装心脏猛跳的样子，逗弄心情不佳的隽婠，硕亨也加入中间段落大唱「你好，我的天使，你是怎么偷走了我的心」，非常有趣。



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而这首歌曲也从KTV画面直接连接到政源与冬天在家中的螃蟹约会，真的是太甜啦！冬天要求教授要表达对她的爱，也就是歌词中「我很喜欢你，不想刻意装饰，想给你我的一切」这样的感觉。



这首神选曲也是剧中导演精心安排，透过翊纯在车内连结手机中的这首爱歌，让观众们也知道已经过去一年，歌词中「虽然已过一年，但一年一年过去我依旧在等你…太想念你了，说不出口要你回来…」，除了隽婠放不下的想念，翊纯又何尝不是如此？



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这首九年前的原曲MV中还出现了张震！



EP6：「Superstar」

上周播出的第六集充满许多新手医师加入，在实习的阶段难免犯下许多可笑的错误，五人帮也互揭黑历史，歌词中的重点「没关系，一切都会好起来」，除了是这些教授们给晚辈的鼓励，套用在入院的病患身上也非常贴切，剧中还说明了医师也是人，也会有想大哭的时候，这不丢脸，适度的表达是可以的。这首充满正能量的鼓励歌曲，放在现在的疫情时期感觉也非常激励人心。



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